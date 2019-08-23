SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
23 Ağustos 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya Aslanapa karayolu Yanlısaray köyü yol ayrımında meydana geldi. Gediz ilçesinden kalp krizi geçiren Recep Çicek isimli hastayı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getiren Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı ambulans, önünde seyreden Himmet Duvar yönetimindeki 03 VZ 680 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek yönetimindeki 15 SC 197 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarparak durdu. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Himmet Duvar, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çiçek ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veli Balsak hayatını kaybetti.

Kazada Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tugay Tüzen, ambulans sürücüsü Cevdet Işık, Paramedik Mehmet Azcan, Recep Çiçek’in torunu Beytullah Çiçek yaralandı. Kazaya karışan ambulans sürücüsü Cevdet Işık telsiz anonsu ile 112 Komuta merkezine kaza yaptıklarını söyleyerek ambulans ve AFAD ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dışkapı Hastanesi Hastanemi Kapatma Ankara Platformu çocuk ruh sağlığı Burak Doğangün vegan Doktor veteriner Deniz Eteke Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor dahiliye uzmanı egzersiz Julie Gallagher Sağlık Bakanlığı FETÖ doktor hekim Atopik Dermatit Sema Artun Türk Eczacıları Birliği Kayseri Eczacılar Odası Abdüllatif Faslı Sinanpaşa Devlet Hastanesi özel hastane Akdeniz Üniversitesi Coşkun Usta şekerli içecek kanser onkoloji Sağlık Bilimleri Üniversitesi Alper Sönmez Yavuzselim Devlet Hastanesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Metabolik sendrom sigara Hasan Aydın ilaç son kullanma tarihi ambulans 112 acil
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.