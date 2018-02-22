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Ambulansın sireninden rahatsız olup önüne kırdı... 'Beyaz kod' verildi
Adıyaman’da vakaya giden ambulansı, siren çalmasından rahatsız olduğu gerekçesiyle kamyonetle takip ederek önünü kesen bir kişi, sağlıkçılara saldırdı.
Ambulansın sireninden rahatsız olup önüne kırdı... 'Beyaz kod' verildi
22 Şubat 2018 - İHA
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Gölbaşı Caddesi üzerinde önceki gece alkollü bir kişi kaldırımda sızdı. Vatandaşlar yağmur altında kaldırımda uzanan bu kişi için 112 acil sağlık hizmetlerinden ambulans talebinde bulundu.

Ambulans siren çalarak hızlı bir şekilde olay yerine hareket etti. Ancak Karapınar Caddesi üzerinde bir kamyonet ambulansı sıkıştırmaya çalıştı. Ambulansı takip eden kamyonet sürücüsü, Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın kesişme noktasında ambulansın önüne geçti.

AMBULANSI DURDURUP SALDIRDI

Ambulansı durduran ve içerisindeki sağlık görevlilerine hakaret eden bu kişi, ambulansın içerisinde hasta olmadığı halde siren çalmasından rahatsız olduğunu belirterek saldırdı. Görevliler Emine K., Merve G. ve Serhat D.'nin içinde bulunduğu ambulansın önünü kesip, Serhat D.'ye tekme attı.

SAĞLIK PERSONELİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Saldırıda bulunan kişi, kamyonetine binerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık görevlileri,  bu kişiden şikâyetçi oldu.
Polis ekipleri ambulansın önünü keserek sağlıkçıları darp etmeye çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz yaptığı yazılı açıklamada, ‘Beyaz Kod’ verildiğini belirterek, “Ambulansın hastaya giderken boş olması lazım. Ambulans vakaya müdahale için gidiyor. Konuyla ilgili bize bilgi verildi. Bizde Beyaz Kod verdik. Müdürlük olarak biz de yasal sürece dahil olacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:

ambulans siddet saglik

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
22.02.2018 16:31:13
Aynı zat-ı muhterem, MUTLAKA polis arabalarını da ihbar mahallerine giderken sıkıştırıp , “ daha kimse kimseyi öldürmedi , tecavüz olmadı, şehirde yangınlar çıkmadı , yağmalamalar olmadı , ne diye siren çalıyorsunuz !!??” diye uyararak üstün vatandaşlık görevlerinden birisini yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Ekstrem olaylar haber olur ama bu topluma mal olmaz.
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