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Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı
Malatya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla getirilen Ahmet K., odalarına elindeki cam parçasıyla girdiği 3 hemşireyi rehin aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Ahmet K., ekiplerin kapıyı kırarak, içeri girmesiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Hastanede yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı
04 Ekim 2021 08:52 - DHA Mustafa Kanlı
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Olay, dün akşam, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlandığı için ambulansla hastaneye getirilen Ahmet K., henüz bilinmeyen nedenle ambulanstan inerek, hemşirelerin odasına girdi. Ahmet K., kapıyı kilitleyip, içerideki 3 hemşireyi elindeki cam parçası ile rehin aldı.

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Ahmet K., polisin kapıyı kırarak, içeri girmesiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Dün ambulansla hastaneye getirilen bir kişinin saat 21.59'da herhangi bir kayıt işlemi ve muayenesi yapılmadan, ambulanstan kaçarak acil servisin yan koridorunda birkaç odaya girmeye çalıştı. Bu esnada dinlenme odasında bulunan 2 hemşire arkadaşımız ve hemen kendisinin ardından odaya giren 1 hemşire arkadaşımızı rehin almıştır.

Saat 22.10'da güvenlik ve emniyet ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve şahsı etkisiz hale getirmiştir. Şahıs 22.12'de odadan çıkarılmıştır. Bu süreçte, hemşirelerimizde hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma olmamıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz.

Üç hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

O anlar kamerada

Öte yandan hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ahmet K.'nin odaya girdiği, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından kapı kırılarak çıkarıldığı ve içeriden çıkan hemşirelerin korkuyla ağladığı anlar yer aldı. 

 

 

 

Malatya İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı. Saldırgana gereken cezanın verileceğini ifade eden Bentli, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece, Acil servisimizde hastalara şifa dağıtmak ve hastaların yaralarını sarmak için canla başla görev yapan 3 Hemşire arkadaşımızın rehin alındığı üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz.

3 Hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Anahtar Kelimeler:

malatya egitim ve arastirma hastanesi hemsire rehin

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People
2
1) Can K (Hekim)
04.10.2021 12:55:15
Öncelikle saldırıya uğrayan acil servis çalışanlarına geçmiş olsun. Maalesef hastanelerde yaşanan şiddet olayları gün geçtikçe artıyor, çeşitleniyor, vahşileşiyor.
Çünkü hastanelerde suç işlemek serbest.
Bu saldırgana da bir şey olmayacak.

Ancak bu haberde sağlık sisteminin içler acısı halini gösteren bir trajikomik detay var.
Ambulans ile acil servise getiriliyorsan acil hastasındır.
Üç hemşireyi bir odada rehin tutabiliyorsan acil hasta değilsindir.
Büyük ihtimalle o saatte nöbet tutan hemşirelerden daha sağlıklısındır.
112 ambulansları canı sıkılanları olay yaratmak için hastaneye taşıyan ücretsiz taksi olmaktan kurtulmalı.
Sağlık Bakanlığı bununla ilgileniyor mudur?
Yoksa doktorlara nasıl daha çok zarar veririz diye yeni süper projeleri üzerinde mi çalışıyorlardır?
People
5
2) ümit kamacı (neurosurgeon )
04.10.2021 10:14:05
Meslektaşlarımıza saygı, sevgi ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Şüpheliyi ADLİ YÖNDEN zor günler beklemekte...

TCK Madde 109
(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;

a) Silahla,

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Üstsoy, altsoy veya eşe ya da boşandığı eşe karşı,

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

Tekrar geçmiş olsun...
People
7
3) bozeren (nş uz dr)
04.10.2021 09:07:11
onu hastaneye getirmek başlıbaşına yanlış hareket.
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