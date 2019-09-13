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Ambulanslarla 8 ayda 4 milyon kişi hastanelere ulaştırıldı
Yılın 8 aylık bölümünde kara, helikopter, uçak ve deniz ambulanslarıyla toplam 3 milyon 821 bin 126 kişi, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıldı
Ambulanslarla 8 ayda 4 milyon kişi hastanelere ulaştırıldı
13 Eylül 2019 - AA Yeşim Sert Karaaslan
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Acil bir durumda sağlık hizmetine erişimde ve ilk müdahalede kara, helikopter, uçak ve deniz ambulanslarıyla sunulan hizmet, hayati önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak- 31 Ağustos 2019'da helikopter ambulansla 1168, uçak ambulansla 809, kara ambulansıyla 3 milyon 816 bin 449 ve deniz ambulansıyla 2 bin 700 kişi sağlık kuruluşlarına götürüldü. 

İl Sağlık Müdürlükleri ve Özel İlk Yardım Merkezlerince toplam 1 milyon 724 bin 789 ilk yardımcı yetiştirildi.

Ölümlerin yüzde 50'si ilk yarım saatte gerçekleşiyor 

Türkiye'de ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor ya da sakat kalıyor.

Bakanlık verilerine göre, kaza ve diğer olaylarda ölümlerin yüzde 10'u ilk 5 dakika, yüzde 50'si ise ilk yarım saatte gerçekleşiyor. Bu nedenle ilk yardım uygulamalarının zamanında yapılması kadar usulüne uygun olması da çok önem taşıyor. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin, kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamalarının önemine işaret ediliyor.

Acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri, ilk yardım ise bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle yapılan ilaçsız uygulamaları kapsıyor. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmalarının sakıncalı sonuçlar doğurabileceğinin altı çiziliyor.

İlk yardımla hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması, hasta ve yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmenin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil ilk yardim

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