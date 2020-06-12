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Ambulansta iğrenç olay: Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini elle taciz etti
Samsun'un İlkadım ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen 34 yaşındaki İ.G. isimli şahıs, kendisini hastaneye götürmeye çalışan 29 yaşındaki kadın sağlık personelini elle taciz ettiği için gözaltına alındı.
Ambulansta iğrenç olay: Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini elle taciz etti
12 Haziran 2020 13:21 - İHA
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark'ta yaşanan olay pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:

ambulans saglik gorevlisi taciz alkol komasi

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