Ambulanstaki doktora saldırı! Bu kez saldıran Bulldog cinsi köpek!

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline saldırmaya başladı.

Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı.

112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, doktoru ısıran köpeğe ateş etti. Bulldog, avukat olduğu ifade edilen sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti ve ambulanstan dışarı çıkartıldı.

Olay sonrası ambulans kanlar içerisinde kaldı.

Doktor A.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek, Bulldog cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.