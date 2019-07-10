Ambulanstaki sağlık personelini 'başka ile sürdürmekle' tehdit ettiler

112 Kumbahçe İstasyonunda görevli sağlık çalışanları Neslihan A, Şafak A. ve ambulans şoförü Mehmet D, trafik kazasında ağır yaralanan bir yaralıyı tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesinden alarak, Muğla'daki başka bir hastaneye sevk için yola çıktı.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde siren çalarak ilerleyen ambulans, Muğla'nın Bayır mevkisinde aynı istikamete seyreden otomobil sürücüsü tarafından bir süre takip edildi.

Bir süre sonra ambulansın önünün kesildiği öne sürüldü. Sağlık personelini yöneticilere şikayet etmekle ve başka ile sürdürmekle tehdit eden ve ambulansın sirenlerinin gereksiz yere çalındığını belirten şüphelinin, daha sonra ambulansta hasta olup olmadığını kontrol etmek istediği iddia edildi.

Ambulanstaki yaralıyı gören şüpheli, aracına binerek yoluna devam etti.

Plakası güvenlik güçlerine bildirilen otomobil, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık çalışanlarının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.