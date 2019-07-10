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Ambulanstaki sağlık personelini 'başka ile sürdürmekle' tehdit ettiler
Muğla'da, sağlık personelleri tehdit edildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Ambulanstaki sağlık personelini 'başka ile sürdürmekle' tehdit ettiler

ARŞİV

10 Temmuz 2019 - AA
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112 Kumbahçe İstasyonunda görevli sağlık çalışanları Neslihan A, Şafak A. ve ambulans şoförü Mehmet D, trafik kazasında ağır yaralanan bir yaralıyı tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesinden alarak, Muğla'daki başka bir hastaneye sevk için yola çıktı.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde siren çalarak ilerleyen ambulans, Muğla'nın Bayır mevkisinde aynı istikamete seyreden otomobil sürücüsü tarafından bir süre takip edildi.

Hasta bulunan ambulansı durduran polis önce ‘aciliyeti’ sordu, sonra hakaret etti! 

Bir süre sonra ambulansın önünün kesildiği öne sürüldü. Sağlık personelini yöneticilere şikayet etmekle ve başka ile sürdürmekle tehdit eden ve ambulansın sirenlerinin gereksiz yere çalındığını belirten şüphelinin, daha sonra ambulansta hasta olup olmadığını kontrol etmek istediği iddia edildi. 

Ambulanstaki yaralıyı gören şüpheli, aracına binerek yoluna devam etti.

Plakası güvenlik güçlerine bildirilen otomobil, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık çalışanlarının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet saglik personeli bodrum devlet hastanesi

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People
2
1) Uzm Dr (Uzm Dr)
10.07.2019 17:21:58
Bu da yeni moda galiba. Daha 2 hafta önce aynı şeyi polisler yapmıştı. İçinde hasta çocuk olan bir ambulansı acil olmadığına karar verip durdurmuşlardı. Sağlık sistemi garip bir mecraya emin adımlarla ilerliyor. Doktorluk ve sağlıkla ilgili diğer meslekler artık akıl karı meslekler değil. Tek avantaj kendine, yakın akraba ve dostlarına uygun sağlık hizmetine ulaşmalarına (tanıdığın doktorlar ve hocalar vesilesiyle) aracı olmak.
People
1
2) ambulans (terörü)
10.07.2019 16:27:09
sağlık magandasını doğduğuna pişman etmeden bu işler düzelmez
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