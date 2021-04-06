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Ambulanstan indirdiği yaralı babası çıktı
Aydın'da motosiklet kazası sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Hastane görevlilerinden biri, ambulanstan indirilmesine yardım ettiği yaralının babası olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.
Ambulanstan indirdiği yaralı babası çıktı
06 Nisan 2021 17:50 -
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Aydın Çine Devlet Hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, ambulanstan indirilmesine yardım ettiği trafik kazası yaralısının babası olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Burhanettin G. yönetimindeki otomobil, Kabataş Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Hüseyin Meşe idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servis bölümüne yanaşan ambulanstaki yaralının indirilmesine yardımcı olan temizlik görevlisi Mehmet Salih Meşe, yaralının babası olduğunu fark edince "baba" diyerek ağladı. Meşe'yi, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
 

Anahtar Kelimeler:

aydin ambulans cine devlet hastanesi

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