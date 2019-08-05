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Ameliyat edilen hastalarda en riskli dönem: Ameliyathane, postop yatış, taburculuk?
Ameliyat edilen hastalar için en ölümcül zaman ameliyat masasında oldukları zaman değil, hastanede iyileşirken ve eve gittikten sonra oluyor
Ameliyat edilen hastalarda en riskli dönem: Ameliyathane, postop yatış, taburculuk?
05 Ağustos 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Araştırmacılar, 14 ülkedeki 28 hastanede kalp dışı cerrahi geçiren 45 yaş ve üstü 40 bin'den fazla hastanın sonuçlarını inceledi. Araştırmacılar hastaları ameliyattan sonraki 30 gün içinde komplikasyon ve ölüm açısından izledi.

Genel olarak, ameliyat masasında beş kişi veya yüzde 1'den az kişi ölürken 500 hasta yani yüzde 70'i hastanede öldü. Hastalar taburcu olduktan sonra 210 ölüm diğer bir ifadeyle yüzde 29 ölüm görüldü.

Tüm ölümlerin yaklaşık yarısı üç komplikasyon ile ilişkiliydi: majör kanama, miyokard yaralanması ve kan dolaşımı enfeksiyonları.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. PJ Devereaux, "Birçok aile, cerrahtan, sevdiklerinin ameliyattan sağ çıkıp çıkmadığını duymayı bekliyor, ancak araştırmamız ölümlerin çok azının ameliyathanede meydana geldiğini gösteriyor" dedi.  

Araştıma "Postoperatif bakım'' ve eve geçiş sürecine odaklanmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Son yıllarda ameliyathanelerde kullanılan çok çeşitli teknolojik ve tıbbi gelişmeler,  ameliyatı daha güvenli  hale getirdi.  

Araştırma Canadian Medical Association Journal'da yayımlandı.

 
 
 
 
 
 

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