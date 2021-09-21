Ameliyat için hastasından 15 bin TL istediği iddia edilen doktor suçlamaları reddetti

İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli doktor bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi.

Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Doktor, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Doktor, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.