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Ameliyat için hastasından 15 bin TL istediği iddia edilen doktor suçlamaları reddetti
Bursa’da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi.
Ameliyat için hastasından 15 bin TL istediği iddia edilen doktor suçlamaları reddetti
21 Eylül 2021 16:58 - İHA
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İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli doktor bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi.

Hastasından ameliyat için 15 bin TL istediği iddia edilen doktora gözaltı

Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Doktor, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Doktor, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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