Ameliyat için para alındı iddiası: 'Hastaları korkutmam gibi bir şey söz konusu değil'

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 6 eylem için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık O.B. ile ona yardım ettiği iddiasıyla 5 ayrı eylem için 5'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık N.Ö, avukatları ve mağdurlar katıldı.

Sanık O.B, hakkındaki iddiaların hepsinin hayali ve soyut olduğunu savunarak, "Ben üniversitedeki görevimin ardından yani saat 17.00'den sonra özel muayenehaneye giderim. Burada ameliyat olması gererek hastalara iki seçenek sunuyorum. Ya özel hastanede ameliyat olacaklar ya da kamu hastanesinde ameliyat olacaklar. Bu iki seçeneği sunarım. Hastaları korkutmam gibi bir şey söz konusu değildir." dedi.

Para aldığı için erken ameliyat tarihi verildiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını öne süren O.B, ameliyat tarihini kendisinin belirlemediğini savundu.

Sanık N.Ö. ise O.B'nin özel muayenehanesinde sekreter olarak çalıştığını, muayenehane ücretinin dışında para almadığını ve hasta ile doktor arasındaki konuşmadan bilgi olmadığını söyledi.

Tanık H.Y. ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle O.B'nin muayenehanesine gittiğini anlatarak, "O.B, eşimin ameliyat olması gerektiğini söyleyerek para istedi. Sonraki gün Gaziantep Üniversitesine geçerken O.B'nin özel muayenehanesine uğratıp para bıraktım. Sonra Üniversite Hastanesinde yatışımız yapıldı. 2-3 gün sonra da eşim ameliyat oldu." diye konuştu.

Tanık Y.Y. de annesini O.B'nin özel muayenehanesine götürdüğünü aktararak, şunları anlattı:

"Annemin tahlil sonuçlarına bakan O.B, acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. 'Ne kadar' dedik. O da '20 bin lira' dedi. Annem işçi emeklisi olduğunu söyleyince 18 bine düştü. Biraz daha indirim yapmasını isteyen sinirlenerek, 'Hiç de yapmam' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra parayı sekreteri N.Ö'ye bıraktık. Makbuz istedik ama vermediklerini söyledi. Gaziantep Üniversitesinde annemin yatışını yaptıktan sonra O.B. bize 18 bin liranın hepsini kendisinin almadığını sadece 8 bini kendisinin diğer 10 bini ise ameliyat ekibine dağıttığını söyledi. Biz işçi emeklisiyle geçinmeye çalışan bir aileyiz, neden bizi mağdur etti anlamıyoruz. Şikayetçiyim."

Sanık O.B, tanık beyanlarının çelişkilerle dolu olduğunu öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık O.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar vererek duruşmayı erteledi.