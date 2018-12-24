SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat korkusu ile boynunda dev guatr ile yaşadı: 30 yıl sonra ikna oldu
Evli ve 2 çocuk annesi G. İ.'ye, 30 yıl önce guatr teşhisi koyuldu. Guatrı büyüyen ve ameliyat olmaktan korkan G.İ., yıllarca boynunda giderek büyüyen bir guatr ile yaşadı. 30 yıl sonra ikna olan ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Teksöz tarafından ameliyat edilen G.İ.'den 1 kilo 100 gram ağırlığında guatr çıkarıldı. 54 yaşındaki G.İ., "Artık nefes almakta ve yürümekte güçlük çekmeye başlamıştım, merdiven bile çıkamıyordum. Evin içinde bile nefes nefese kalıyordum. Ameliyattan sonra rahat nefes alıyorum ve yorulmuyorum" dedi.
Ameliyat korkusu ile boynunda dev guatr ile yaşadı: 30 yıl sonra ikna oldu
24 Aralık 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

30 yıldır guatr hastası olan, son zamanlarda nefes almakta ve yürümekte de güçlük çekmeye başlayan G.İ. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Guatr hastası olduğum belliydi ama son zamanlarda artık nefes almakta ve yürümekte güçlük çekmeye başlamıştım, merdiven bile çıkamıyordum. Boğazlı veya dik yakalı kıyafetler giyiyordum. Yokuş çıkamıyor hatta bazen evin içinde bile nefes nefese kalıyordum. Yıllardır korktuğum için hiç ameliyat olmayı düşünmedim. Kızım benim için sürekli doktor ve hastane aradı. Ben hiç düşünmüyordum. Ancak doktorumu gördükten sonra kendisi bana güven verdi ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra hemen nefes almam değişti. Daha rahat nefes alıyorum ve yorulmuyorum."

Ameliyatın ardından zorlukla çıktığı yokuşları daha kolay çıkmaya başladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini belirten G.İ. son 10 yılda guatrının dev boyutlara ulaştığını ancak ameliyattan korkması nedeniyle bu şekilde yaşadığını ifade etti.

'25 GRAM OLMASI GEREKEN GUATR 1 KİLO 100 GRAMDI'

Hastanın nefes alamama ve dev guatrı nedeniyle sosyal hayatının kısıtlandığı şikayetiyle başvurduğunu belirten İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Teksöz, "Ameliyattan sonraki yaptığımız ölçümde 1 kilo 100 gram ağırlığında bir tiroid bezinin olduğunu gördük. Normal bireylerde bir tiroid bezinin ağırlığı 25-40 gram arasındadır. 25 gramdan, 1 kilo 100 grama kadar büyüyen bir tiroid söz konusu. Türkiye endemik bir bölge. Çok yaygın görüyoruz guatrı. Ancak bu konuda farkındalık yaratmak gerekiyor. Çoğu insan özellikle ses konusunda endişe ederek ve korkularını yenemeyerek hekime başvurmaktan kaçınıyor. Ancak kendisine başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve ameliyat sonrasında ses tellerinde herhangi bir sorun da yaşanmadı" dedi.

'TUZLAR İYOTLANDIĞINDAN BERİ GUATR AZALDI'

Guatrın iyot eksikliğiyle ilişkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Teksöz, "Özellikle 90'lı yıllardan sonra ülkemizde tuzlar iyotlanmaya başlandı. Biraz da medyanın ve biz hekimlerin de halkı bilgilendirmesi neticesinde bilinir konuma geldi. Aslında bu tip vakalarla çok karşılaşmıyoruz artık ama böyle özellikli vakalarımız oluyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

guatr cerrahpasa doc dr serkan teksoz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tusap tusap vizyon toplantisiAlaaddin Keykubat Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet PınarbaşıProf. Dr. Gülsün Yıldırım Selçuk Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Hatay İl Sağlık İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin YılmazErişkin Aşı Merkezi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Özgür GünalKütahya doktor hekim Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiSağlık Bakanlığı Memnuniyet BirimleriMersin Şehir Hastanesi Mersin İl Sağlık açık kalp ameliyatıebola salgını kongo cumhuriyetiAstraZeneca Alberto Fernandez klinik araştırmaEpidermolizis Bülloza kelebek hastalığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Guatr Cerrahpaşa Doç. Dr. Serkan TeksözErciyes Üniversitesi Kayseri il sağlık Prof. Dr. Murat DoğanAcil Tıp Derneği acil servis serum Hidrobiyoloji Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ergün Taşkın alzheimer Onkoloji Cerrahisi Prof. Dr. Serdar Yol pankreas kanseri Samsun Dermatoloji Prof. Dr. Ülker Gül Sağlık Bilimleri Üniversitesi112 Acil Dr. Ali Cengiz Kalkan Edirne Sağlık Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği Prof. Dr. Bülent Şekerel soğuk havaObezite Cerrahisi Prof. Dr. Ahmet TekinMultipl Skleroz Nöroloji Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Hüsnü Efendi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.