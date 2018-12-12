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Ameliyat masasında 'onam örneği' ile malpraktis-komplikasyon ayrımı
Tıpta uygulama hatalarının masaya yatırıldığı 10. Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumunda Av. Halide Savaş Tıbbi Uygulama Hatalarından Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk toplantısında örneklerle sözleşme, aydınlatılmış onam hakkında hukuki bilgiler paylaştı
Ameliyat masasında 'onam örneği' ile malpraktis-komplikasyon ayrımı
12 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Halide Savaş yaptığı konuşmada aydınlatılmış onamın tıbbi uygulamalarda doğacak komplikasyonlarda hukuki süreci hekim açısından da aydınlatacağını vurgulayarak sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluklara ışık tuttu. 


En çok dava açılan branş kadın doğum

Kitabında paylaştığı tıbbi müdahale hatalarını sıralayan Halide Savaş şunları aktardı:

En çok yargıya yansıyan faaliyetler: Hekimlik ve hemşirelik faaliyetleri 
Yapılan müdahalelerin yargıya en çok yansıyan konu: Tıbbi hata sonucu ölüm olduğunda 
En çok dava açılan branş: Kadın hastalıkları ve doğum 
Hemşirelerin yargıya en çok yansıyan dava konusu: Uzuv kaybı 
En çok dava açılan hastane: Özel hastane

Tıbbi hatadan doğabilecek sorumlulukları sıralayan Halide Savaş “Ceza sorumluluğu, tazminat sorumluluğu, disiplin sorumluluğu tıbbi hatadan doğan sorumluluklardır” dedi.

Tıbbiyeliler ve hukukçular arasında komplikasyon – malpraktis ayrımı farklılığı 

Vücut bütünlüğüne her müdahalenin haksız fiil olduğunu belirten Savaş hekim ile hasta arasındaki sözleşmenin ayrıntılarını şu sözlerle açıklıyor: “Bizim burada incelediğimiz sözleşmeye aykırılık. Sözleşmeye aykırılık için karşılıklı irade uyuşması lazım. Ben bunu hekimlere anlattığım zaman bana ‘biz karşılıklı bir sözleşme imzalamıyoruz siz bunu nereden çıkarıyorsunuz’ diyorlar. Hekim ile hasta arasında sözleşme oluşuyor. İrade uyuşması oluşuyor. Yargıtay bunu ‘Hasta muayene ve tedavi için kendisine müracaat ettiğinde doktor muayene ve tedaviye başladığı anda adli ilişki kurulmuş olur’ diye açıklıyor.”


Tıbbiyeliler ile hukukçular arasında komplikasyon malpraktis ayrımı noktasında farklı bakış açısı olduğunu şu sözlerle aktarıyor:
“ Biz hukukçular ön görülemeyen ve önlenemeyen şeylerden kimseyi sorumlu tutamayız. Komplikasyon ön görülebilen ama önlenemeyen zararlı sonuçlardır. Komplikasyon dediğimizde; öngörülebilen sonuç hakkında hastanın bilgilendirilmiş rızasının alınmış olması gerekiyor. Yani ortaya çıkan komplikasyon hakkında hasta önceden bilgilendirilmiş mi? Bu çok önemli. Kusurlu fiil ile zarara sebebiyet verilmemiş olması çok önemli.” 

Ameliyat masasında onam nasıl alınır?
Halide Savaş hekim arkadaşlarının tıbbi hukuk açısından danıştığı örnekleri katılımcılarla paylaştı. Savaş ameliyat masasındaki hastasına müdahale sırasında kendisini arayan hekim ile arasında geçen diyalogu şu sözlerle anlattı:
“Hekim bir tanıdığım beni aradı ve şunları söyledi: ‘Ameliyata girmeden önceki tümörün boyutu ile ameliyatı girdikten sonraki tümörün boyutu farklıysa ve ben bu tümörü alırsam erkeklik fonksiyonlarını kaybetme ihtimali varsa ne yapmam lazım.’ Bu arada ben bu hekim arkadaşıma medikolegal anlatırken aman hocam şunu yapmayın vs dediğim için hocayı bu kadar tedirgin hale getiren de benim. 
Hoca bana o anda ameliyat masasında olduğunu söyleyince kendisine ‘hocam o tümörü almazsan hasta ölür mü?’ diye sordum. Çünkü bizim kritik noktamız bu. Bana ölmeyeceğini ama yaşama şansının yüzde 40 azalacağını söyledi.  Hasta yakınlarına anlatma şansı olup olmadığını sorduğumda hoca, hasta yakınlarının Türkçe bile bilmediklerini söyledi. Bende kendisine ‘hocam hastanın vekaleti sende. Hastanın lehine ne olacağına inanıyorsan onu yap. Ama hasta yakınlarına hastanın bu durumda ne isteyeceğini sorma şansın varsa sorman daha iyi olur’ dedim.
Hekimden öğrendiğime göre hasta yakınlarına sormak için dışarı çıktığında hasta yakınları üzerine atlamış doktorun, öldü zannetmişler hastayı. Sonrasında hasta yakınları yapılacak müdahalenin erkeklik fonksiyonlarını kaybettirebileceğini söyleyince müdahalenin yapılmasını istememişler. Uyanınca hastanın kendisine de sormuş o da istememiş. Burada aydınlatılmış onam çok önemli. Adam 3 ay daha yaşayacaksa erkeklik fonksiyonları ile yaşamak istiyor. “ 
Tıbbi uygulama hatalarında sözleşmeye aykırılık ve doğacak sorumluluk hakkında konuşma yapan avukat Halide Savaş acilliyet arttıkça aydınlatılmış onamın acilliyetinin azaldığını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı. 

Anahtar Kelimeler:

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