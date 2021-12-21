Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat öncesi bilgilendirme iddiasını araştırmadan verilen karar hak ihlali sayıldı
Anayasa Mahkemesi, ameliyat sonrası felç geçiren kişinin ailesinin doktora açtığı tazminat davasının yeniden görülmesine karar verdi.
Ameliyat öncesi bilgilendirme iddiasını araştırmadan verilen karar hak ihlali sayıldı
21 Aralık 2021 13:24 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Anayasa Mahkemesi, ameliyat sonrası felç geçiren kişinin ailesinin doktora açtığı tazminat davasının, ailenin ameliyat öncesi yeteri kadar bilgilendirilip bilgilendirilmediği araştırılmadan reddedilmesinin, hak ihlali olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gelişme geriliği ve kafatasında şekil bozukluğu olan hasta, 2008'de Batman'daki bir özel hastanede ameliyat edildi. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen kişide felç oluştuğu tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyi yapan doktor hakkında aile tarafından yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanması üzerine, felç geçiren kişinin anne ve babası doktora maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, davalı doktorun ameliyat öncesi hastanın ailesine basit bir operasyon olacağını söylediği, buna rağmen uzun bir ameliyatın gerçekleştiği ve hastanın 40 gün yoğun bakımda kaldığı ifade edildi. Dilekçede, yaşanan durumun hatalı tıbbi müdahale nedeniyle meydana geldiği, hastaya fazla narkoz verildiği iddia edildi.

Davaya bakan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak davanın reddine karar verdi. Mahkemenin kararında, hastada ameliyat sonrasında cerrahi dışı nedenlerle komplikasyon geliştiği, hastanın yakınlarının ameliyat sonuçlarına ilişkin doktor tarafından bilgilendirildiği ve hastanın felçli durumunun ameliyat nedeniyle gerçekleştiğinin ispatlanamadığı ifade edildi.

Söz konusu kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından aile, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararıyla Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan "kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin kararında, tıbbi müdahale öncesi bilgilendirme yapılması gerektiği, başvuru konusu olayda da hastaneye yatış formunda yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı ancak sözlü olarak bilgilendirmenin yapıldığı kaydedildi.

Hastanın anne babasının, ameliyat sonuçlarına dair riskler konusunda yeterli biçimde aydınlatılmadığı iddiasının yargılamanın sonucuna doğrudan etki edebilecek mahiyette olduğu belirtilen kararda, açılan davada yargı makamlarınca bu durumun uygun ve yeterli bir gerekçeyle açıklanmadığı bildirildi.

Bu durumun Anayasa'nın 17. maddesinin ihlali ve kamu makamları tarafından pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlamını taşıdığına işaret edilen kararda, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:

anayasa mahkemesi ameliyat tazminat davasi doktor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
7
1) Ö.Y. (Dr.)
21.12.2021 16:09:46
Ben şunu iddia ile söylüyorum. Ülkemizde hekimlik bu nedenle bitecek. Konu ile ilgili ihtisas mahkemeleri açılmadıkça her aşamadaki mahkeme ayrı ayrı birbiri ile çelişen kararlar vermektedir.

Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 18 de açık ve net olarak hasta tıbbi müdahaleyi yapacak hekim tarafından sözlü olarak bilgilendirilir .Diye yazıyor.
Mahkeme hastanın sözlü bilgilendirildiğini kabul ediyor. O zaman ceza neden? Sözlü bilgilendirme nasıl ispat edilir?
Sağlık hukuku acil çözüm bekliyor!!!
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.