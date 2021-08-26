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Ameliyat sonra VTE riski kovid hastalarında daha fazla
Yapılan bir aaraştırmada, cerrahinin tehlikeli bir komplikasyonu olan venöz tromboembolizm, mevcut COVID-19 hastalarında %50 daha fazla bulundu
Ameliyat sonra VTE riski kovid hastalarında daha fazla
26 Ağustos 2021 13:09 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-SARS-CoV-2 ile enfekte cerrahi hastalarda venöz tromboembolizm (VTE) insidansı iyi bilinmiyor. Ameliyat geçiren hastaların çoğunda, hareketsizlik, cerrahi yaralar ve sistematik inflamasyon dahil olmak üzere VTE için risk faktörleri zaten var.

Anesthesia'da dün yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, cerrahinin tehlikeli bir komplikasyonu olan venöz tromboembolizm, mevcut COVID-19 hastalarında %50 daha fazla ve yakın zamanda enfeksiyon geçirenlerde neredeyse iki kat daha fazla olduğu gösterildi.

Ekim 2020'de ameliyat olan elektif ve acil hastalarla ilgili uluslararası, çok merkezli, ileriye dönük bir kohort çalışmasından planlı bir alt çalışma ve analiz gerçekleştirdik. Tüm cerrahi uzmanlık alanlarından hastalar dahil edildi.

Araştırmacılar ayrıca, hastanede yatan hastalarda önlenebilir ölümün en önemli nedeni olan bu tip kan pıhtısının, VTE'si olmayan hastalara (pulmoner emboli veya derin ven trombozu) göre ameliyattan sonraki ilk 30 günde beş kat daha fazla ölüm riski oluşturduğunu buldular.

GlobalSurg-COVIDSurg Collaborative tarafından yürütülen ileriye dönük kohort çalışması, 115 ülkedeki 1.630 hastanede ameliyat olan 128 bin 13 yetişkin hastayı içeriyordu. COVID-19 tanısı perioperatif (ameliyattan 7 gün önce ila 30 gün sonra), yakın zamanda (ameliyattan 1 ila 6 hafta önce), önceki (ameliyattan 7 veya daha fazla hafta sonra) veya geçmişte veya şu anda tanı konulmamış olarak tanımlandı.

Tüm hastaların %3,5'inde COVID-19 teşhisi vardı, %46.2'si erkekti ve %16,0'ı sigara içiyordu.

 

Anahtar Kelimeler:

ameliyat komplikasyonu covid 19 cerrahi venoz tromboembolizm

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