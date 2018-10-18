Ameliyat sonrası ölen hasta için adli tıp raporu: 'Tıp kurallarına uygun değil'

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan 15 sayfalık raporda, genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside kesin ölüm sebebinin belirlenememesi üzerine sistematik otopsi gerektiği için bulguların Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği hatırlatıldı.

Ameliyat sürecinin anlatıldığı raporda, genç kızın yakınları ile ameliyata giren doktorların ifadelerine de yer verildi.

Ameliyat sonrasında beyin kanaması saptanması üzerine durumun nöroloji ve beyin cerrahi uzmanları tarafından değerlendirildiği ancak acil ameliyat gerektiren patoloji düşünülmediği, medikal takip önerildiği kaydedilen raporda, "Kişinin ölümü septorinoplasti ameliyatı sırasında meydana gelen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu kanamanın travmatik kökenli ve ameliyat sırasında meydana gelmiş olduğu cihetle, ameliyatı gerçekleştiren hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.

Raporda ifadelerine verilen doktorlar ise hastanın ameliyatı sırasında olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığını ancak ameliyat sonrası uyanmaması üzerine yoğun bakıma alındığını ve beyin kanaması geçirdiğinin anlaşıldığını kaydetti.

"Hatası olanlar cezasını çekeceklerdir"

Özüberk ailesinin avukatı Ali Rıza Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Ameliyat sonrasında da çok ciddi ihmaller olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda doğru kararı Türk yargısı verecektir." dedi.

Baba Ümmet Özüberk ise geçen yıl ocak ayında kızını burun ameliyatı için hastaneye götürdüğünü ancak ameliyattan sonra bir daha uyanamadığını anımsatarak, kızının acısının dinmediğini dile getirdi.

Haftanın 3 günü kızının mezarını ziyaret ettiklerini anlatan Özüberk, "Hatası olanlar cezasını çekeceklerdir inşallah. Adalete, hukuka güveniyoruz. Başka canlar yanmasın. Başka Kübra'lar, Ayşe'ler, Fatma'lar, Mehmet'ler, Ahmet'ler ölmesin. Her gün Allah'ıma 'çocuğumu özledim, bir gün rüyama girsin' diye dua ediyorum." diye konuştu.

Anne Oya Özüberk, kızını çok özlediğini ifade ederek, "O benim hayatımdı. Onu hep yanımda hayal ediyorum. Hiç unutamıyorum. Her şeyi duruyor." ifadelerini kullandı.

Kübra Özüberk, 17 Ocak 2017 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirmiş, ailesinin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.