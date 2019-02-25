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Ameliyat sonrası ölen hastaya ilişkin 'diş teli enfeksiyonu iddiasına' yanıt: Akla ve bilime aykırı
Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, kentteki özel bir hastanede burnundan estetik operasyon geçiren 23 yaşındaki Leyla Sönmez'in hayatını kaybetmesiyle ilgili, ameliyatı gerçekleştiren doktorun "diş telinin enfeksiyona neden olabileceği" yönündeki iddiasının, akla ve bilime aykırı olduğunu savundu.
Ameliyat sonrası ölen hastaya ilişkin 'diş teli enfeksiyonu iddiasına' yanıt: Akla ve bilime aykırı
25 Şubat 2019 - AA
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Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Sönmez'in özel bir hastanede burun ameliyatı olduktan 5 gün sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, operasyonu gerçekleştiren plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı M.S.A'nın savcılık ifadesinde, "hastasının diş telinden enfeksiyon kapmış olabileceği" ihtimaline yer vermesine tepki gösterdi.

Ortodontinin bir bilim dalı olduğunu vurgulayan Güler, tüm dünyada milyonlarca insanın, ortodontik tedaviyle çapraşık dişlerini düzelttirerek güzel ve estetik dişlere kavuştuğunu belirtti.

Tüm tedavilerin diş hekimi nezaretinde yapıldığını ve ağız hijyeninin sürekli takip edildiğini bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Enfeksiyonel bir durum söz konusu değildir. Cerrahi müdahale gerektiren ameliyat olacak her hastanın sorumluluğu ameliyatı yapan hekimdedir. Enfeksiyon ihtimali olan bir etken varsa hastanın ameliyatından önce tedbir alınmalıdır. Ameliyatlardan sonra herhangi kanıta dayanmadan 'olmuş', 'olabilir' gibi söylemler doğru değildir. Böyle söylenmiş olmasını, diş hekimleri camiası olarak, ortodonti bilim dalında çalışan meslektaşlarımızın, diş hekimlerinin görev ve sınırları içerisinde kalarak yaptığı işlere, akla ve bilime aykırı görüyoruz. Halkımız müsterih olsun. Yapılan ortodontik tedaviler kolay kolay enfekte olmaz."

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 Olay

Leyla Sönmez, 29 Ocak'ta özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmiş, 3 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan, özel hastanede ameliyatı gerçekleştiren plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı M.S.A, ameliyattan 40 saat sonra hastanın alınan kan testlerini incelediklerini, durumunun kritiklik arz edebileceği düşüncesiyle yoğun bakımda takip edilmesini uygun bulduklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nöroloji uzmanının hastanın psikolojik olarak tepki verdiğini tespit etmesiyle ilaca başlandı. Hapın hasta tarafından içildiğine hemşireler şahit olmuştur. Ameliyatın hemen ardından az miktarda olağan bir kanama vardı. Biz de mevcut tamponu çıkarıp yenisini taktık, hastanın kanaması iki gün içinde hiç artmadı. Hastanın diş telleri vardı, diş tellerinin bulunması ameliyata engel teşkil etmese de biz operasyondan sonra diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimali olduğunu düşünmeye başladık. Bu hastanın vefat etmesi nedeniyle çok üzgünüm."
 

Anahtar Kelimeler:

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