Ameliyathanede endişe verici dakikalar: 'Tek korkum o an hastane yıkılsa...'

Aşağı Mahalle'de yaşamını sürdüren cam ustası Muhittin Şentürk (32) ile Ayşe Şentürk (30), ikinci bebeklerini hastane 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsılırken kucaklarına aldı.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmek üzere 20 Mart'ta Acıpayam Devlet Hastanesi'ne giden anne Şentürk, sezaryene alındığı sırada ilçede 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Burcu Kayılı, hastane sallanırken sezaryen masasındaki hastayı bırakmadı ve doğumu gerçekleştirdi.

Dr. Kayalı, ekibiyle operasyonu başarılı bir şekilde tamamlayıp 3 kilo 260 gram doğan ve "Ayla" ismi verilen bebekle annesini ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

Tedavisinin ardından evine dönen anne Şentürk, bir yandan sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan deprem anında yaşadığı endişeyi üzerinden atmaya çalışıyor.

"Ameliyathanedeki her şeyin sallandığını gördüm"

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, normal hamilelik gününü doldurup planladıkları tarihte hastaneye giderek 09.15'e ameliyata girdiğini söyledi.

Doktorun ilk neşteri vurmasının ardından depremin başladığını aktaran Şentürk, o anda yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Doğumla birlikte birden deprem başladı. O an doktorumuz sakinliğini korudu ve doğuma devam etme kararı aldılar. Devam etmeselerdi bebeğimin kurtulma şansı yoktu. Sonra ameliyathanedeki her şeyin sallandığını gördüm. İnsan korkuyor ama deprem oluyor diye değil, annelik duygusuyla bebeğime bir şey olmasından çok korktum. Tek korkum o an hastane yıkılsa ama kızım çıksa. Allah razı olsun hepsinden."

"Doğum sona erene kadar birkaç sarsıntı geçirdik"

Devam eden artçılara rağmen başarılı bir şekilde doğumun sona erdiğini ifade eden Şentürk, "Doktorum normal bir durumda sadece anne ve çocuğunun hayatının söz konusu olduğunu ama deprem anında herkesin hayatının kendisinin sorumluluğu altına girdiğini söyledi. Çok zor bir karar verdi. Devam edeceklerini söylediler. Çok korktular ama beni teselli etmeye çalıştılar. Doğum sona erene kadar birkaç sarsıntı geçirdik. Çok şükür ben ve bebeğim çok iyiyiz." dedi.

Baba Şentürk ise eşinin doğuma girdiğini kendisin de hastane odasını süslemek için çarşıya indiği sırada depreme yakalandıklarını anlattı.

Hemen hastaneye koşmasına rağmen bir süre eşinden haber alamadığı için korktuğunu belirten Şentürk, "Hastaneye gittiğimde sedyeler dışarı çıkartılmıştı. O an tarifsiz bir duygu ve karamsarlık içine girdim. Korkuyorum. Bana mı söylemiyorlar diye endişelendim. İçeriye de sokmadılar. Sonra öğrendim eşimi Denizli'ye sevk etmişler. Kızımı kucağıma alıp eşimi görünce dünyalar benim oldu." şeklinde konuştu.