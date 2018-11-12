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Ameliyathanede 'kare kod' sistemi ile malzeme unutma riski ortadan kalkıyor
Hasta vücudunda malzeme unutma riskinin tamamen ortadan kalkması için "Kare Kod" uygulaması devreye girdi.
Ameliyathanede 'kare kod' sistemi ile malzeme unutma riski ortadan kalkıyor
12 Kasım 2018 - AA
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Rönesans Holding'in açıklamasına göre, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Adana, Elazığ ve Yozgat Şehir Hastaneleri Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde (MSÜ), güvenli cerrahinin en önemli unsurlarından biri olan cerrahi işlemlerde kullanılan alet ve malzemelerin sterilizasyonu, "Kare Kod" uygulamasıyla yüzde 100 kontrol altında tutuluyor.

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde temel basamağı oluşturan MSÜ'de, tıbbi aletlerin yeniden kullanıma hazırlanmasındaki işlem süreçlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması, her bir aşamanın izlenebilirliğini mümkün kılıyor. Bu sayede, ameliyata giren ve çıkan setin içerisinde eksik malzeme olmaması da garanti altına alınıyor. İzlenebilirlik kapsamında, hangi aletin hangi aşamada olduğu anlık olarak tespit edilebiliyor.

Hastada oluşabilecek bir enfeksiyonda, hastaya hangi setin kullanıldığı, bu setin nasıl bir sterilizasyon sürecinden geçtiği ve bu setle birlikte hangi setlerin sterilize edildiği gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.

Kullanım süresi dolduğunda uyarı düşüyor

Adana, Elazığ ve Yozgat Şehir Hastaneleri Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde uygulanan güvenli sterilizasyon hizmetiyle hasta ve çalışan güvenliği garanti ediliyor.

"Kare Kod" uygulamasıyla, ameliyatlarda kullanılan setlerin steril kullanım ömrü bitince MSÜ çalışanına uyarı bildirimi gönderiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında sistem gereği çalışan, setleri depodan alıyor, yeniden paketliyor ve tekrar otoklav sürecine geçirerek sterilizasyon döngüsünü başlatıyor.

Batında malzeme unutma riski yok

Uygulama sayesinde hasta vücudunda malzeme unutma riski de tamamen ortadan kaldırılıyor. "Kare Kod" uygulaması ile alet, spanç/kompres ve iğne sayımları vücut açıklıkları kapatılmadan yapılabiliyor. Bu sayede de batında malzeme unutulması riski sıfıra indirilerek cerrahi güvenlik ve hasta güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor. 

Anahtar Kelimeler:

tibbi malzeme karekod

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