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Ameliyatlarda kısıtlama haberlerine başhekimlikten cevap: 'Herhangi bir kesinti söz konusu değil'
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğince, ameliyatlar dahil sağlık hizmetinin sunumunda herhangi bir kesintisinin söz konusu olmadığı bildirildi.
Ameliyatlarda kısıtlama haberlerine başhekimlikten cevap: 'Herhangi bir kesinti söz konusu değil'
10 Ekim 2018 - AA
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Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanede hayati zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı, hatta durduğu ve ameliyat yapan hekimlere yönelik soruşturma açılacağına ilişkin medyada haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. 

Haberlere konu olan yazının, bölümleri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, "Son günlerde ilaç, medikal malzeme ve tıbbi cihaz tedarik eden firmaların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının çok üzerinde fiyatlar teklif etmeleri üzerine, geçmiş ve rutin uygulamalarda olduğu gibi hayati önemi haiz ameliyatların yapılması ve bu çerçevede hayati önem taşıyan malzemelerin alımlarında bir kesinti yapılmaması, diğer işlemler için gerekli olan ihtiyaçların stoklarımızdan karşılanması hususundadır." bilgisi paylaşıldı.

Günde 150'ye yakın ameliyat yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Haberlere konu edildiği gibi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde, ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

gazi universitesi tip fakultesi

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