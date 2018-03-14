Ameliyatta bayılan göz uzmanına ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Doktor Buğra Eryüksel, " 14 Mart Tıp Bayram'ında hastasını ameliyat yaptıktan sonra fenalaştı.
Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesinde bir hastasının göz ameliyatını giren Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Buğra Eryüksel, ameliyatının ardından tansiyonu düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Ameliyattaki meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Doktor Eryüksel'in durumunun iyi olduğu ve özel serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|14.03-13.04
|CADWELL EASY EEG 2 - ELEKTROENSEFALOGRAFI - 32 KANAL
|Tıbbi Cihaz
|08.03-07.04
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|05.03-04.04
|cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|24.02-26.03
|KBB Uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ