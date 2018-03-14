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Ameliyatta bayılan göz uzmanına ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Doktor Buğra Eryüksel, "14 Mart Tıp Bayram’ında hastasını ameliyat yaptıktan sonra fenalaştı.
Ameliyatta bayılan göz uzmanına ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı
14 Mart 2018 -
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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Doktor Buğra Eryüksel, " 14 Mart Tıp Bayram'ında hastasını ameliyat yaptıktan sonra fenalaştı.

Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesinde bir hastasının göz ameliyatını giren Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Buğra Eryüksel, ameliyatının ardından tansiyonu düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Ameliyattaki meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Doktor Eryüksel'in durumunun iyi olduğu ve özel serviste tedavi altına alındığı öğrenildi. 

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zonguldak guncel

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