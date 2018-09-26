Ameliyatta gazlı bez unutuldu iddiası: Doktordan şikayetçi oldular

6 yaşındaki Taha, geçen hafta bademcik ameliyatı oldu. Ama bir türlü iyileşemedi. Pazar akşamı fenalaştı. Annesi sırtına vurunca, ağzından bir parça bez sarktığını fark etti. Aile, çocuklarını hemen hastaneye götürdü ve korkunç bir ihmal ortaya çıktı. Ameliyat sırasında Taha'nın boğazında gazlı bez unutulmuş, üstelik dokuya dikilmişti. Aile, Sağlık Bakanlığı'na başvurarak, doktor hakkında şikayetçi oldu.