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Ameliyatta oksijen yerine azot verildi iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
İzmir'de göz ameliyatı öncesi anestezi uygulandığı sırada oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve başka bir hastaneye sevk edilen Ege Avcı, hayati tehlikeyi atlattı
Ameliyatta oksijen yerine azot verildi iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
03 Ocak 2019 - AA
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Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 5 yaşındaki Ege Avcı'nın annesi İpek Yeşilçam Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Göz ameliyatı için gittikleri Torbalı Devlet Hastanesinde anestezi verilen çocuklarının önce nefes alıp vermesi, ardından da kalbinin durduğunu anlatan Avcı, hayli zor günler yaşadıklarını belirtti.

Avcı, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı bile yoktu ama bir anda böyle oldu. Evladım 24 gündür EÜ Çocuk Hastanesi Yoğum Bakım Servisi'nde tedavi görüyor. Şimdilik hayati tehlikeyi atlattı ama çok zor bir süreç bizi bekliyor. Birkaç güne kadar yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyorlar. Evde de en az 2 yıl yatacak. Beyin çok hasar aldığı için tam olarak bilinç açık değil, kasılmaları var. En zoru da bir anne olarak çocuğunu kasılarak görmek. Ne kadar hasar kalır onu da bilmiyoruz. Doktor 'Zaman gösterecek' diyor."

Anne Avcı, olayın yaşandığı hastane ve sorumlular hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını, olayla ilgili bilirkişi raporlarının oluşturulduğunu anlattı.

Kendilerini ziyaret eden Torbalı Devlet Hastanesi yöneticilerinin oksijen yerine azot gazı verildiğini kabul ettiğini öne süren Avcı, "Başhekim, başhekim yardımcıları, doktoru sürekli arıyor. Beni hiçbir şey teselli etmiyor. Sorumlulara mutlaka yaptırım uygulanmalı, hiçbir şey cezasız kalmamalı." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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3
1) aydin sinal (hekim)
03.01.2019 16:18:43
40 seneden beri yapilan narkoz cihazlarinda tedbir olarak oksijen vanasini acmadan azotprotoksit gazi vanasi acilmaz,1970 li yillarda O2 ni acmadan N2O verilen pekcok hasta beyin ödeminden ölmüs veya sakat kalmisti,1980 den beri yapilan bütün narkoz cihazlarinda önce O2 sonra N2O vanalari acilacak sekilde imal edilmislerdir.Burada ki narkoz cihazinin markasi ve imal tarihi nedir? Avrupa ,kuzey amerika birliginde imal edilen,kullanilan bütün narkoz cihazlarina bu mecburiyet getirilmistir,(acaba Cin malimi?) Eger bu koruyucu mekanizma cihazda yoksa o zaman hastahane idaresi sucludur,tabiki anestesistle beraber cünki anestesist bu cihazin eksik tedbirli oldugunu bilerek narkoz veriyor demektir.
ikinci bir cok önemli hususta göz ameliyatlarinda N2o gazi göz ici basinci artirdigi icin kullanilmaz.IV narkoz (propanal infision).larynks maske ve hava karisimli %40 oraninda O2 uygulanir.yapilan ameliyat nedir?
anne olayin seyrini nereden biliyor? ameliyat hane calisanlarinin yalan yanlis bilgisiyle ,dedikosuyla (insallah degildir)anestesiyi suclamak ne derece dogru?
bu arada bir soruda ameliyati yapan göz doktoruna;ameliyat nicin ve neden yapildi? eskiden cokca yapilan nistagmus ameliyati ise artik 5 yasindaki cocuklari sasiligi sadece gözlükle düzeltiliyor.
insallah cocuk bir sekel kalmadan düzelir okuluna gider,ailelerede tavsiyem sakin ha olayin seyrini yüzde yüz bilmeden doktoru medya önünde suclamayin onunda karsi dava acma hakki vardir.
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