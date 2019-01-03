Ameliyatta oksijen yerine azot verildi iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 5 yaşındaki Ege Avcı'nın annesi İpek Yeşilçam Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Göz ameliyatı için gittikleri Torbalı Devlet Hastanesinde anestezi verilen çocuklarının önce nefes alıp vermesi, ardından da kalbinin durduğunu anlatan Avcı, hayli zor günler yaşadıklarını belirtti.

Avcı, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı bile yoktu ama bir anda böyle oldu. Evladım 24 gündür EÜ Çocuk Hastanesi Yoğum Bakım Servisi'nde tedavi görüyor. Şimdilik hayati tehlikeyi atlattı ama çok zor bir süreç bizi bekliyor. Birkaç güne kadar yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyorlar. Evde de en az 2 yıl yatacak. Beyin çok hasar aldığı için tam olarak bilinç açık değil, kasılmaları var. En zoru da bir anne olarak çocuğunu kasılarak görmek. Ne kadar hasar kalır onu da bilmiyoruz. Doktor 'Zaman gösterecek' diyor."

Anne Avcı, olayın yaşandığı hastane ve sorumlular hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını, olayla ilgili bilirkişi raporlarının oluşturulduğunu anlattı.

Kendilerini ziyaret eden Torbalı Devlet Hastanesi yöneticilerinin oksijen yerine azot gazı verildiğini kabul ettiğini öne süren Avcı, "Başhekim, başhekim yardımcıları, doktoru sürekli arıyor. Beni hiçbir şey teselli etmiyor. Sorumlulara mutlaka yaptırım uygulanmalı, hiçbir şey cezasız kalmamalı." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.