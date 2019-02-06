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Ameliyatta ölen hasta için 2 doktorun yargılanmasında savcı mütalaa verdi: 'Ameliyatın endikasyonu yok'
Adana'da mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hastanın ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında açılan davada beraat eden 2 doktorun, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermesi üzerine tekrar yargılandığı davaya devam edildi
Ameliyatta ölen hasta için 2 doktorun yargılanmasında savcı mütalaa verdi: 'Ameliyatın endikasyonu yok'
06 Şubat 2019 - AA
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Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık doktorlar Atilla A. ve Kemal Ş. katılmadı.

Ameliyatta ölen Fatih Besler'in yakınları ile tarafların avukatların katıldığı duruşmada mahkeme hakimi,  Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulundan sanık doktorlarla ilgili istenen raporun geldiğini, raporda doktorların "kusurlu" olduğunun belirtildiğini söyledi.

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Ölüm olayı arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı hususlarında değerlendirme yapılmamakla birlikte anestezi uzmanı Kemal Ş'nin anestezi kayıtlarını düzgün tutmamasından dolayı kusurlu olduğu, vücut kitle endeksinin uygun olmaması ve beraberinde yandaş hastalıkları olduğuna dair tıbbi veri bulunmadığı da dikkate alındığında, söz konusu ameliyatın endikasyonunun bulunmadığı, ameliyat endikasyonu olmadan ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Atilla A'nın kusurlu olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

Daha sonra mahkeme hakimi, raporla ilgili taraflara söz verdi.

Besler ailesinin avukatı, sanıkların kusurlu olduklarını iddia ederek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme hakimi, duruşmayı karar için erteledi.

Bu arada, Fatih Besler’in annesi Nuran Besler, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu kaybetmenin acısının dinmediğini söyledi. Besler, "Bizim içimiz yandı, ben evladımdan oldum. Başka anneler, başka yürekler yanmasın, ağlamasın. Sorumlular cezasını çeksin." dedi.

Baba Süleyman Besler de oğlunun ihmal sonucu öldüğünü savunarak, sanık doktorların cezalandırılmasını talep etti.

Olay

Düğünlerde piyanistlik yapan Fatih Besler, 15 Aralık 2014'te mide fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. İddiaya göre, Besler, mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hayatını kaybetmişti. Ameliyata giren doktorlar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sonucu doktorlar beraat etmiş ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin, Adli Tıp Genel Kurulundan rapor aldırılmaması nedeniyle verdiği bozma kararı üzerine sanıklar yerel mahkemede tekrar yargılanmaya başlanmıştı.

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adli tip kurumu fatih besler

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