Amerika'da insülin hapı geliştirildi... İğne dönemi bitiyor mu?



ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün, bir insülin hapı geliştirerek diyabet hastalığında iyileşme sağladığı iddia edildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ağız yoluyla alınan hapın, mideye ulaştığında insülinin kana salınımını gerçekleştirdiği ve glükoz seviyesini 2 saat içinde yüzde 38’e düşürdüğü, 10 saat sonra ise yüzde 45’e çıkardığı ileri sürüldü.



İĞNE FOBİSİ OLANLARA KOLAYLIK

Mevcut tedavi yönteminde, yani iğneyle tedavide her saat başı insülin enjeksiyonu ile ancak yüzde 49’a düştüğü belirtildi.

İğne fobisi olanlar için özellikle geliştirilen insülin hapının büyük bir kolaylık olacağı ifade edildi. Henüz diyabetin tip 1 mi yoksa tip 2’de mi etkili olacağı belirsiz.



Fareler üzerinde denenen ilaç için konuşan araştırma ekibinin başkanıDr. Mark Prausnitz, “Son derece olumlu sonuçlar aldık” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sadece ABD’de diyabet 1 tipi 1.2 milyon kişi, İngiltere’de diyabet hastası 3.2 milyon kişi var

