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Amerika'da obezite krizi: 'Ulusal güvenliği tehdit ediyor'
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanları, ülkede giderek yayılan obezitenin ABD Ordusu için büyük engel oluşturduğu uyarısında bulundu. ABD'li yetkililer, askerlik yapmaya uygun genç bulmakta zorlanıldığına dikkat çekti
Amerika'da obezite krizi: 'Ulusal güvenliği tehdit ediyor'
16 Ekim 2018 - Habertürk
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a danışmanlık yapan 'Council For a Strong America' adlı konseyin sunduğu rapora göre, ülkede giderek yayılan aşırı şişmanlık (obezite) ABD için ulusal güvenlik sorunu oluşturmaya başladı.

"ABD'Lİ GENÇLERİN ÜÇTE BİRİ, ASKERLİK YAPAMAYACAK KADAR ŞİŞMAN"

DW Türkçe'nin aktardığına göre raporda, ABD'nin genç vatandaşlarının üçte birinin 'askerlik yapamayacak kadar şişman' olduğuna dikkat çekildi. ABD ordusunun eski yüksek rütbeli askerlerinden oluşan konsey, obezitenin orduya yeni askerler kazandırılmasını engellediği ve ordunun savaşma gücünü zayıflattığına dikkat çekti.

"OBEZİTE ABD ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"


'Sağlıksız ve hazırlıksız' adlı raporda, "Obezite uzun süredir halkımızın sağlığını tehdit ediyor. Obezitenin giderek yayılması ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi. Raporda, bu sorunun ancak özellikle çocukların "daha sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmesini sağlamak için alınacak önlemlerle" önüne geçilebileceği belirtildi.

"UYUŞTURUCU, EĞİTİMSİZLİK VE KİLO PROBLEMLERİ"

Amerikan Ordusu'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 13 yıldan bu yana ilk kez bu yıl orduya 76.500 yeni asker kazandırma hedefine ulaşılamayacağı açıklanmıştı. Buna göre, yaşları 17-24 arasında değişen ABD vatandaşlarının yüzde 71'i askerlik için gereken koşulları yerine getiremiyor. Bunun nedenleri arasında uyuşturucu kullanımı ve eğitimsizliğin yanı sıra kilo problemleri gösterildi.

Konuyla ilgili Military Times dergisine açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Jeffrey Philipps, orduda kilolu askerlerin sayısının giderek arttığını söyledi. Philipps, kendi hesaplamalarına göre aşırı kilolu askerlerin sağlık sorunlarının veya bu askerler için ikame arayışlarının orduya yılda 1.5 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

"BESLENME VE SPOR DANIŞMANLIĞI OBEZİTEYLE MÜCADELEDE ETKİLİ DEĞİL"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, obezite sorunu ile çeşitli programlarla başa çıkmaya çalışıyor. Orduya kabul edilecek askerlere uygulanan sağlık testlerinin yanı sıra, askeri eğitim kurumlarındaki beslenme ve spor danışmanlığı bu önlemler arasında gösteriliyor. Ancak "Sağlıksız ve hazırlıksız" adlı raporu hazırlayan uzmanlara göre, bu önlemler sorunla mücadelede yeterince etkili olmuyor.

Uzmanlar, ailelerin ve çocukların doğru beslenme ve sporun, sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için ne denli önemli olduğu konusunda aydınlatılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:

obezite abd amerikan ordusu

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1) Ahmet Rasim Küçükusta (Dr.)
16.10.2018 10:24:15
Amerika’ da emekli general ve subayların ‘ülke güvenliğinin tehlikede olduğunu’ bildiren muhtıraları, tüm ülkede ilk anda büyük heyecan yarattı ama açıklamanın devamında bu tehdidinin sebebinin obezite salgını olduğunun ortaya çıkmasıyla Amerikalılar derin bir nefes aldı.

Bu uyarı, Mission: Readiness (Misyon: Teyakkuz) adlı bir grup tarafından yapıldı. Misyon: Teyakkuz ülke sorunlarıyla yakından ilgilenen, üst düzey 130 emekli general, amiral ve subaydan oluşan bir grup.

Too Fat to Fight, yani savaşmak için çok şişmanlar başlıklı muhtırada, yaşları 17-24 arasında olan 9 milyondan fazla gencin isteseler bile şişmanlık yüzünden askere alınmalarının mümkün olmadığı belirtilerek bunun ülke güvenliği için ciddi bir tehlike yarattığı ve acil tedbirler alınması gerektiği vurgulandı. Bu uyarıda her sene silâhaltına alınan 1200 genç daha sonra fazla kiloları yüzünden askerlikten ihraç edildikleri de vurgulandı.

Devamını okumak için: http://ahmetrasimkucukusta.com/2011/09/20/yazilar/tip-yazilari/modern-hayat/emekli-genetallerden-obezite-muhtirasi/
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