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Amerika'da obezite ve açlık hissi ile mücadele edecek cihaz geliştirildi
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Amerika'da obezite ve açlık hissi ile mücadele edecek cihaz geliştirildi
19 Aralık 2018 - AA
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Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde görevli mühendisler tarafından geliştirilen ve pile ihtiyaç duymayan cihaz, minimal invaziv cerrahiyle vücut içine yerleştirilebiliyor.

Çapı bir santimetreden küçük cihazın, midenin doğal kasılma hareketlerinden hassas elektrik titreşimleri üreterek bunları, beyinle mideyi birbirine bağlayan onuncu sinire ilettiği belirtildi.

Onuncu sinire iletilen bu titreşimlerin, beynin, çok az bir şeyler yedikten sonra bile midenin dolu olduğunu algılamasını sağladığı kaydedildi.

Fareler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarında, cihaz takılan hayvanların vücut ağırlıklarının neredeyse yüzde 40'ını kaybettiği gözlendi.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, dünya çapında 700 milyon fazla çocuk ve yetişkinin obez olduğunu göstermişti.

Anahtar Kelimeler:

obezite wisconsin-madison universitesi

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