Amerikalı araştırmacılar felçli hastayı yürütebilecek tedavi üzerine çalışmalar başlattı

Omurilik kordonuna yerleştirilen elektrik pediyle hastaların yeniden yürüyebilmesi sağlandı.
Uzmanlar, omurilik zedelenmesinin yaşandığı bölgenin altına yerleştirilen cihaz sayesinde, beyin ve bacaklar arasındaki kaybolmuş sinyal alışverişini yeniden sağlanabildi.
Louisville Üniversitesi'ndeki araştırmayı yürüten ABD'li bilim insanları, elde ettikleri sonuçları iki ayrı tıp dergisinde yayımladı.
Yöntemin uygulandığı hastalardan biri bu teknoloji sayesinde hayatının değiştiğini ifade ediyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|26/09-28/09
|Çocuk Göğüs Hastalıkları 3.Kongresi
|ÇOCUK...
|İSTA
|26/09-29/09
|Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği 7. GÜZ OKULU
|DERMATOLOJİ
|MUĞL
|27/09-30/09
|10. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
|KADIN...
|MUĞL
|26/09-30/09
|12. Aile Hekimliği Güz Okulu
|AİLE...
|ANTA
|27/09-30/09
|13.Klinik Romatoloji & Genç Yaşam Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR
|26/09-30/09
|19. Ulusal Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|MUĞL
|28/09-30/09
|5.KBB’de Dört Mevsim
|KULAK-BUR...
|ANTA