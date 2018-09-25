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Amerikalı araştırmacılar felçli hastayı yürütebilecek tedavi üzerine çalışmalar başlattı
ABD'li araştırmacılar, belden aşağısı felçli olan hastaların yeniden yürümesini sağlayan bir tedavi üzerinde çalışıyor. İlk sonuçların umut verici olduğu ifade edilirken, yeni yöntemin denendiği üç felçli hastanın yeniden yürüyebildiği belirtildi.
Amerikalı araştırmacılar felçli hastayı yürütebilecek tedavi üzerine çalışmalar başlattı
25 Eylül 2018 - BBC
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Omurilik kordonuna yerleştirilen elektrik pediyle hastaların yeniden yürüyebilmesi sağlandı.

Uzmanlar, omurilik zedelenmesinin yaşandığı bölgenin altına yerleştirilen cihaz sayesinde, beyin ve bacaklar arasındaki kaybolmuş sinyal alışverişini yeniden sağlanabildi.

Louisville Üniversitesi'ndeki araştırmayı yürüten ABD'li bilim insanları, elde ettikleri sonuçları iki ayrı tıp dergisinde yayımladı.

Yöntemin uygulandığı hastalardan biri bu teknoloji sayesinde hayatının değiştiğini ifade ediyor.

Anahtar Kelimeler:

louisville universitesi omurilik

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