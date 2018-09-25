Amerikalı araştırmacılar felçli hastayı yürütebilecek tedavi üzerine çalışmalar başlattı

ABD'li araştırmacılar, belden aşağısı felçli olan hastaların yeniden yürümesini sağlayan bir tedavi üzerinde çalışıyor. İlk sonuçların umut verici olduğu ifade edilirken, yeni yöntemin denendiği üç felçli hastanın yeniden yürüyebildiği belirtildi.

25 Eylül 2018 - BBC