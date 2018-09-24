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Amerikalı bilim insanları yetersiz gece uykusu ile Alzheimer arasında bağlantı buluntuladı
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yüz üstü uyumanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığı belirtildi
Amerikalı bilim insanları yetersiz gece uykusu ile Alzheimer arasında bağlantı buluntuladı
24 Eylül 2018 - Sputnik News
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American Mayo Clinic'ten uzmanların yaptığı araştırmaya göre, yüz üstü uyumak sırt, boyun ağrısı ve eklemlerde karıncalanmaya yol açıyor. Ayrıca, mide üzerinde uyumanın da nefes almayı zorlaştırdığı belirtildi. Özellikle hamile kadınların yüz üstü uyumamaları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, yüz üstü pozisyonun kan akışını zorlaştırdığını belirtti.

'SERT YATAK' ÖNERİSİ

Uzmanlar, yüz üstü pozisyonda uyurken omurganın zarar görmemesi için karın bölgesinin altına bir yastık koyulması ve sert bir yatakta yatılması önerisinde bulunuyor. Uzmanlar ayrıca, omurganın sağlığı için boynun rahatça hareket edebileceği pozisyonlarda uyunması gerektiğini vurguluyor.

UYKUSUZLUK İLE ALZHEIMER ARASINDA BAĞLANTI
ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, yetersiz gece uykusu ve Alzheimer hastalığı arasında bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı. Uykusuzluk çeken insanlarda var olan 'amiloid plak birikiminin' diğer insanlara göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

uyku kalitesi american mayo clinic

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