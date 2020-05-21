Amerikalı hemşirelerin yüzde 87'si koruyucu ekipmanı yeniden kullanmak zorunda kalıyor

MEDİMAGAZİN-Çoğu gelişmiş ülkenin aksine, Amerika Birleşik Devletlerinin sağlık hizmetlerinde hiç de iyi bir durumda olmadığı biliniyor. Özel hastanelere ve sigortaya dayanan sağlık sistemi ayrıca dünyadaki en pahalı sağlık sistemi olarak biliniyor.

ABD'de yapılan bir ankette pandemi başladığından beri 50 eyalette ve Washington DC'de 23 binden fazla hemşireye çalışma koşullarını sordu. 15 Nisan ile 10 Mayıs arasındaki dönemi kapsaryan anket, Ulusal Hemşireler Birliği tarafından yapıldı.

Ankette hemşirelerin % 84'ünün Covid-19 için test edilmediği, % 87'sinin N95 maskeleri ve yüz kalkanları gibi tek kullanımlık olarak tasarlanmış kişisel koruyucu ekipmanları yeniden kullanmak zorunda kaldıkları belirlendi.

Amerika Birleşik devletlerinde pandeminin başlangıcından bu yana 100'den fazla hemşire öldü .