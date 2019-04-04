Amerikalı kalp damar cerrahisi asistanı Koşuyolu'nda eğitim alıyor

Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Taylan Adademir, "Amerika Birleşik Devletleri’nde kalp damar cerrahisi asistanı olarak çalışmakta olan bir arkadaşımız, bizimle kalp ameliyatlarına katıldı. Son 3 haftadır birlikte ameliyatlara giriyoruz. Ona bizim yaptığımız operasyonları bizim yaptığımız tekniklerle gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.

Doç. Dr. Taylan Adademir'in eğitim veriyoruz dediği doktorun adı ise Lillian Kang. Kang, Amerika'da kalp damar cerrahisi asistanı olarak görev yapıyor. Ama bir süredir Türkiye'de.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Ve Türk doktorlardan eğitim almaya başladı. CNN TÜRK'ün mikrofon uzattığı Asistan Dr. Lillian Kang, "İlham verici. Çeşitli eğitimler almanın eğitimim için önemli olacağını düşündüm. İnanılmaz derecede etkileyici. Burada geçirdiğim süreç harikaydı." diye konuştu.

Birçok ameliyata girdi, gözlem yaptı

Lillian Kang, uzman doktorlar eşliğinde birçok ameliyata girdi. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Taylan Adademir, "Bu süreçte iki tane kalp naklini gözlemleme ve gözlemlemenin ötesinde kalp çıkarmaya ekiple birlikte gitti. Hatta Sağlık Bakanlığı'nıın uçağı ile birlikte birini almaya gittiler. Kalp nasıl alınır, nasıl değerlendirilir, gelen kalp nasıl korunur, ameliyat sırasında kalp yerine nasıl yerleştirilir, nasıl operasyon tamamlanır ve ameliyat sonrası hastalara nasıl bakılır gibi birçok şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu beni çok etkiledi"

Asistan Dr. Lillian Kang, kendisini çok etkileyen bir ameliyatı ise şöyle anlattı:

"Aort kapak, nityak kapak ameliyatı vardı. Kaan Bey ameliyat öncesi değerlendirmesini yaptı. Kendisine sorun başka yerde denilmesine rağmen, Kaan Hoca operasyon sırasında kapağı görünce sıkıntının başka bir noktada olduğunu söyledi. Ve ameliyatın seyri bir anda değişti. Asıl sıkıntının olduğu noktaya yöneldi ve operasyon tamamlandığında hasta tamamen iyileşmişti. Oysa bu önceden planladığımız bir operasyon değildi. Bu beni çok etkiledi."



Lillian Kang, eğitim almaya gelen ilk öğrenciydi. Ancak bunda sonra eğitim almak için Türk doktorların kapısı çalmaya devam edecek.