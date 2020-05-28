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Amerikalıların yarıdan fazlası, Kovid-19 aşısı yaptırmak istemiyor
ABD'de yapılan ankette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ileride aşı bulunsa bile Amerikalıların yarıdan fazlasının aşıyı kullanma konusunda çekinceli olduğu ortaya çıktı.
Amerikalıların yarıdan fazlası, Kovid-19 aşısı yaptırmak istemiyor
28 Mayıs 2020 09:05 - AA
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The Associated Press-NORC Center ortaklığında gerçekleştirilen ankette, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi halinde Amerikalıların aşı yaptırma konusunda kaygılı olduğu kaydedildi.

Ankete katılan Amerikalıların yüzde 20'si Kovid-19 için aşı olmayı reddedeceğini belirtirken, yüzde 31 de kararsız olduğunu dile getirdi.

Aşı olmayı reddeden veya kararsız olan yüzde 51'lik kesim gerekçe olarak "güvenlik" endişesi taşıdıklarını aktarırken, yüzde 49'su ise ailelerini ve toplumu korumak için aşı olacaklarını kaydetti.

Latin kökenliler ve Afro-Amerikalılar aşıya mesafeli
Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen azınlık grubu olmalarına rağmen, ankette Latin kökenli ve Afro-Amerikan katılımcıların, beyaz Amerikalılara göre aşı olmaya daha soğuk baktıkları ortaya çıktı.

Ankete katılan beyaz Amerikalıların yüzde 56’sı Kovid-19 aşısı yaptıracağını söylerken, Latin Amerikalıların yüzde 37’si, siyahilerin ise sadece yüzde 25’i aşı olmayı kabul edeceğini belirtti.

Anketteki yaş dağılımına göre de 60 yaş ve üstü katılımcıların yüzde 67'si aşı olmayı kabul ederken, 60 yaş altı katılımcılarda ise bu oranın yüzde 40'a düştüğü görüldü.

Anahtar Kelimeler:

amerikalilar kovid-19 asi

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