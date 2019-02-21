Amerikan Baş Ağrısı Birliği tedavi protokollerinde sıkça gündeme gelen 'migren cerrahisi' yer almadı

Özellikle genç ve orta yaş kadınlarının kabusu olan migren; yoğun koşuşturmaca, stres, gürültü, ışık gibi faktörlerin yanı sıra keskin veya kötü bir koku ile de kolayca tetiklenebiliyor. Amerikan Baş Ağrısı Birliği, migren tedavisindeki son gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından paylaşılan açıklamada; migreni gerek devamlı gerekse aralıkla ataklar halinde yaşayan kişiler için en geçerli tedavinin, öncelikle ağızdan alınan ilaçlarla olduğu vurgulandı. Ayrıca; kronik migren ve baş ağrılarında ağrı kesici alımının kısıtlanması ve önleyici tedavilerin uygulanmasının önemi belirtildi. Dünyada çoğu ülkede kozmetikte kullanılan ve deneyimli ellerde yan etkisi bulunmayan Botulinum toksin A enjeksiyonlarının da kronik migreni önlemede etkili olduğuna işaret eden Amerikan Baş Ağrısı Birliği; migren aşısı olarak bilinen önleyici tedavinin de ümit verici olduğunun altını çizdi. Son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen migren cerrahisi etkinliğinin henüz gösterilememesi nedeniyle, Amerikan Baş Ağrısı Birliği tedavi protokollerinde yer almadı.

CERRAHİYE TEDAVİ PROTOKOLÜNDE YER VERİLMİYOR

Amerikan Baş Ağrısı Birliği’nin açıklamasını değerlendiren ve migrende cerrahi tedavinin henüz yeri olmadığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi hastaların kesin ve kalıcı çözümü aramaya meyilli olduklarını belirterek “İşte cerrahi veya girişimsel tedavinin cazibesi buradan geliyor. Migrenin karmaşıklığını iyi anlamayan hastalar, cerrahi veya girişimsel işlemlerle migrenden ömür boyu kurtulabileceğine inanmak eğilimindeler. Oysa ki bu mümkün değil” dedi.

Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen de yaptığı açıklamada; “Kronik migrenin tedavisi için ilaç ya da botulinum toksin ile hastalarımızın büyük bir bölümünde iyi sonuçlar alıyoruz. Yanıt alamadığımız hastalarda çıkacak migren aşısının da iyi bir alternatif tedavi olacağına inanıyoruz“ ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ise cerrahi tedavinin migrende işe yaradığına dair çıkan yayınların hala tatmin edici düzeyde olmadığını belirtirken, her ameliyatın olduğu gibi migren cerrahisinin de bazı riskler taşıdığını, bu nedenle Türkiye ve dünyada Baş ağrısı Dernekleri tarafından migrende onaylanan bir tedavi olmaktan hala uzak olduğunu söyledi.