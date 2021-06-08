Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Amerikan Moderna firması, Avrupa ve Kanada'daki gençler için Kovid-19 aşısına onay istiyor
Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'daki gençlere yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı onayı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Amerikan Moderna firması, Avrupa ve Kanada'daki gençler için Kovid-19 aşısına onay istiyor
08 Haziran 2021 09:27 - AA Mücahit Oktay
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

NEW YORK - Moderna'dan yapılan açıklamada, yaz başlarken Kovid-19 aşısının AB ülkeleri ve Kanada'da, 12 ila 18 yaşlarındaki çocuklarda kullanılması için girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Moderna Üst Yöneticisi Stephane Bancel, "Kovid-19 aşımızı, Avrupa Birliği'ndeki ergenlerde kullanılmak üzere, Avrupa İlaç Ajansının koşullu pazarlama onayına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kanada'ya da yetkilendirme başvurusunda bulunduk. Aşımızın ergenlerde Kovid-19 ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önlemede oldukça etkili olduğu konusunda cesaretlendiriliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, büyük yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında, gençlerin Kovid-19'a daha az duyarlı olduğuna, onları aşılamanın ana nedeninin ise bulaşmayı azaltmak amacı taşıdığına işaret edildi.

Firma ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının halihazırda 12 yaş ve üzeri ergenlere uygulandığı ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) de acil durum onayı için başvuruda bulunmayı planladığını kaydetti.

Geçen ay Amerikan Pediatri Akademisi, ergenler için Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının yetkilendirilmesi konusunda, bu sonbaharda daha fazla okulun yüz yüze eğitime geri dönmesi için aşının "önemli bir araç" olduğunu belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:

amerikan moderna avrupa birligi kanada asi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.