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Amip Amerikalı kadının canına mal oldu: Bugüne kadar 200 kişide görüldü
ABD'de 69 yaşındaki bir kadın içtiği sudan beyin yiyen amip kaptı. İçtiği suyu, su filtresi ile sterilize ettiğini söyleyen kadının beyni gün geçtikçe eriyerek lapa gibi olmaya başladı
Amip Amerikalı kadının canına mal oldu: Bugüne kadar 200 kişide görüldü
10 Aralık 2018 - Sabah
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Bir yıllık süreçte beyin yiyen amip, kadının beynindeki sinir dokuyu gün geçtikçe yedi ve beyni kanlı lapaya dönüştürdü.

Baş ağrısı katlanılamaz düzeye gelen kadın sinüs enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran kadının sol kolunu kontrol edemediği ve mantıklı düşünemediği fark edildi.

Balamuthia mandrillaris tipi amip kaptığı tespit edilen kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Oldukça nadir görülen vaka International Journal of Infectious Diseases dergisinde de yer aldı.

İlk olarak 1986 yılında keşfedilen Balamuthia mandrillaris tipi amip bugüne kadar yalnızca 200 kişide görüldü. Yüzde 89 oranında öldürücü olduğu bilinen Balamuthia mandrillaris'in etkileri haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, sterilize suyun, filtrelenen su değil kaynamış ya da şişelenmiş su olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

amerika balamuthia mandrillaris amip

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