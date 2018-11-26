SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinden TOGB yönetmelik kararı: Anayasaya aykırı
Anayasa Mahkemesi, Türk Optisyen Gözlükçüler Birliğince (TOGB) hazırlanacak yönetmeliklerin, Sağlık Bakanlığının uygun görüş vermesi şartıyla yürürlüğe konulmasını düzenleyen kanun hükmünü Anayasaya aykırı buldu.
Anayasa Mahkemesinden TOGB yönetmelik kararı: Anayasaya aykırı
26 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, CHP, 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesi ile 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'a eklenen bazı hükümlerin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. 

Davayı esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, "Birlik Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerin, Sağlık Bakanlığının uygun görüşüyle yürürlüğe konulacağı" şeklindeki kanun hükmünü iptal etti. 

Torba Yasadan çıktı: Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kuruluyor 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde, TOGB'nin, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu belirtildi. 

Yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen konuların, birlik faaliyetleri, karar alış usulleri, aidat tespiti, disiplin cezaları gibi birlikle ilgili iş ve işlemleri kapsadığı kaydedilen gerekçede, başvuruya konu kuralda, TOGB Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için Sağlık Bakanlığının uygun görüş vermesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Gerekçede, "Sağlık Bakanlığı uygun görüş vermediği sürece bu yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanamayacağından ve dolayısıyla yürürlüğe girmeyeceğinden söz konusu uygun görüş idareye tanınan onama yetkisi niteliğindedir." tespiti yapıldı.

Gerekçede, kuralın bu haliyle, TOGB'nin hemen hemen bütün faaliyet alanları ve işlemleriyle ilgili düzenlemelerde "onay" yetkisini Bakanlığa verdiği kaydedildi. 

Böylesine geniş bir idari vesayet yetkisinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerkliğiyle bağdaşmayacağı vurgulanan gerekçede, "Dolayısıyla kural, TOGB'nin Anayasa gereğince sahip olduğu idari özerkliği anlamsız hale getirmektedir." denildi. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi togb optisyen gozlukculer

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
FETÖ Sağlık Bakanlığı Bylock TEİS Nurten Saydan Eczaneendoskopi Prof. Dr. Serhat Bor Sağlık BakanlığıHepatit C Türk Gastroenteroloji Derneği HepatitSeyro DuranAlmanya Niels HögelRecep Tayyip Erdoğan Yeşilay Prof. Dr. Mücahit Öztürkbitkisel hayat Büşra Cinlenfödem fil hastalığıdiyabet Namık kemal Üniversitesi prof. dr. ismail yılmaz
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/12-04/12Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönemKADIN...İSTA
07/12-09/122. Diyabet Teknolojileri SempozyumuENDOKRİNO...ANKA
06/12-09/128.Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
06/12-09/12İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.