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Anestesi teknikeri sevgilisini öldüren Doktor: Koronavirüs nedeniyle doktor ihtiyacı var, tahliyemi istiyorum
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirten tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan tahliyesini talep etti.
Anestesi teknikeri sevgilisini öldüren Doktor: Koronavirüs nedeniyle doktor ihtiyacı var, tahliyemi istiyorum
31 Mart 2020 08:39 - DHA
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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirten tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan tahliyesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. CovId-19 salgını nedeniyle tutuklu sanıklarla ilgili davanın dördüncü celsesi dün nöbetçi Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık doktor Tarhan, koronavirüs önlemleri kapsamında duruşmaya getirilmedi. Tarhan, SEBGİS sistemi ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlandı.

RAPOR BEKLENİLECEK

Sanık avukatları müvekkillerinin doktor olduğunu, COVID-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Anahtar Kelimeler:

ozgur tarhan ayse karaman

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