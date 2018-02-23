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Anestezi almak hafızayı zayıflatıyor mu?
Yapılan bir araştırmada, ameliyat öncesi yapılan anestezilerin yetişkinlerde hafızayı kötü etkilediği ortaya çıktı.
Anestezi almak hafızayı zayıflatıyor mu?
23 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Ameliyat masasına yatmanız, gelecekte hafıza sorunları yaşamanıza yol açabilir. Peki nasıl?

Anaesthesia dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, genel anestezi ile ameliyat geçiren orta yaşlı yetişkinlerin, hafıza testlerinde daha kötü puanlar aldığı görüldü. Çalışmaya göre, bu insanlardan hiçbiri ameliyat öncesi bunama veya Alzheimer belirtileri göstermiyordu, hatta hafif bilişsel bozuklukları bile bulunmuyordu. Araştırmacılara göre, ameliyat sonrası kişilerin bilişsel işlevlerinde küçük ama kolaylıkla farkedilebilir bir azalma vardı. 

Çalışmada, yaş ortalaması 54 olan ve bir veya birden fazla kez genel anestezili ameliyat geçiren 312 kişiyle, hiç anestezi almamış 652 kişi karşılaştırıldı. Katılımcılar, farklı zamanlarda birkaç kere psikolojik ve bilişsel teste tabi tutuldu. Genel anestezi geçiren katılımcıların ortalama 4 yıl içinde hiç geçirmeyenlere göre hafıza becerilerinde daha fazla azalma olduğu bildirildi. Ayrıca, daha uzun süre genel anestezi altında olan kişilerin odaklanma ve planlama becerileri de daha düşüktü.

Araştırmacılar, anestezi gören ve görmeyen katılımcıların hafıza becerilerindeki farklılığın az olduğunu söylese de, aralarındaki bu bağıntının araştırılmasında fayda olacağını aktarıyor. 

Anahtar Kelimeler:

anestezi hafiza

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People
0
1) aydin sinal (hekim)
23.02.2018 16:42:36
nicin debil oldugumu simdi anladim
People
3
2) dr (dr)
23.02.2018 12:35:02
Anestezi uzmanı ve cerrahların durumu ne acaba ?
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