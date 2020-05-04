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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayetinin sanığı doktor Özgür Tahran tahliye edildi
Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayetinin sanığı doktor Özgür Tahran tahliye edildi
04 Mayıs 2020 12:25 - DHA
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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Bugün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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ayse karaman ozgur tarhan tahliye edildi

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