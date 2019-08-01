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Anestezi teknikerinin sır ölümünde doktor sevgili tutuklandı
ANKARA'da, özel bir hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman, erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin (46) evinde ölü bulundu. Polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne süren doktor, 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.
Anestezi teknikerinin sır ölümünde doktor sevgili tutuklandı
01 Ağustos 2019 - DHA
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Olay, geçtiğimiz pazartesi Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre özel bir hastanede çalışan uzman doktor Ö.T.,  polisi arayarak, sabah saatlerinde geldiği evinde kız arkadaşı Ayşe Karaman'ı ölmüş olarak bulduğunu bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ayşe Karaman'ın cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı, evde yaptığı incelemede bol miktarda ağrı kesici ilaç ve ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilacı buldu. Yapılan ilk incelemede, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Karaman'ın yüksek dozda ilaç aldığı tespit edildi. 

Gözaltına alınan doktor ifadesinde, Ayşe Karaman ile 4 yıllık ilişkileri olduğunu anlatarak, akşam arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra eve döndüğünü, saat 04.00 sıralarında çalıştığı hastaneden acil bir ameliyat için çağrıldığını, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğini ancak kız arkadaşının cesediyle karşılaştığını ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Ö.T., savcılık sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu ve evde bulunan eczanede satılmayan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermediği için tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

Ö.T. 'cinayet' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara'da, özel hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölü bulunduğu villada inceleme yapan polis ekipleri, cansız bedeninin yanında anestezi ilaçları ve boş şırıngalar ele geçirdi. Bu şırıngalarla Karaman'ın vücuduna ilaç verildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Villada incelemelerde bulunan cumhuriyet savcısı, olayın aydınlatılması için şırıngaları Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Şırıngalarda ne tür ilaçların bulunduğu ve Karaman'ın ilaçları kendi isteğiyle alıp almadığı, yapılacak inceleme sonrası ortaya çıkacak.

'ODANIN KAPISI İÇERİDEN KİLİTLİYDİ'

Öte yandan Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili mahkemece tutuklanan Ö.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Ö.T.'nin, Karaman'ın uyku problemi yaşadığını ve akşam saatlerinde ağrı kesici kullandığını söylediği öğrenildi. Ö.T.'nin, eve geldiğinde Karaman'ın bulunduğu odanın kapısının içeriden kilitli olduğunu, sabit çalıştığı hastane olmadığını ve ihtiyaç durumunda çağrıldığı hastanelerde anestezi doktoru olarak görev yaptığını anlattığı belirtildi.

Ayşe Karaman'ın ise yarı zamanlı olarak hastanelerde çalıştığı ve İstanbul'da özel üniversitede öğrenim gördüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

antezi teknikeri ayse karaman

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