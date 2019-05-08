Anestezi uzmanı Dr. Fethi Akyol Sonoanotomi Yarışması’nda ikincilik ödülü aldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fethi Akyol 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi'nde Sonoanotomi Yarışması’nda yapılan değerlendirmede İkincilik Ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/05-11/05
|12. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
|BEYİN VE...
|İSTA
|10/05-11/05
|TAKD Uzlaşı Sempozyumu
|TIBBİ...
|MUĞL
|10/05-11/05
|Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019
|ÜROLOJİ
|ANKA
|24/05-25/05
|Marmara Odyoloji Günleri-2019
|DİĞER
|İSTA
|25/05-25/05
|Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
|ROMATOLOJİ
|İSTA
|25/05-26/05
|MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA