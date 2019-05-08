Anestezi uzmanı Dr. Fethi Akyol Sonoanotomi Yarışması’nda ikincilik ödülü aldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fethi Akyol 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi'nde Sonoanotomi Yarışması’nda yapılan değerlendirmede İkincilik Ödülüne layık görüldüğü bildirildi.