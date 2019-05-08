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Anestezi uzmanı Dr. Fethi Akyol Sonoanotomi Yarışması’nda ikincilik ödülü aldı
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Fethi Akyol’un Sonoanotomi Yarışması’nda ikincilik ödülü aldığını duyurdu
Anestezi uzmanı Dr. Fethi Akyol Sonoanotomi Yarışması’nda ikincilik ödülü aldı
08 Mayıs 2019 -
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fethi Akyol 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi'nde Sonoanotomi Yarışması’nda yapılan değerlendirmede İkincilik Ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

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