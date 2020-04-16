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Anestezi uzmanından Bilim Kuruluna öneri: Sevofluran gazı koronavirüs pnömonisinde kullanılabilir
'Eterin günümüzde direkt inhalasyon anestezisi  şeklinde kullanılması vaporizatörü bulunmadığı için sorun teşkil edebilir. Bu yüzden günümüzde en yaygın kullanılan sevofluran gazı corona virüs pneumonisinde kullanılabilir'
Anestezi uzmanından Bilim Kuruluna öneri: Sevofluran gazı koronavirüs pnömonisinde kullanılabilir
16 Nisan 2020 13:08 -
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Anestezi uzmanıyım. Bizim anestezi pratiğinde kullandığımız gazların çoğu eter türevidir. Bugün ise, en çok kullandığımız ve en az yan etkisi olan sevofluran gazı, bir halojenli eter olan metil propil eter dir.

Eter anestezik gaz olarak kullanılmasının dışında bilinen en etkili dezenfektanlardan biridir.  Bizim kitaplarımızda da'' inhalasyon anesteziklerinin kendisi bakterisittir.''(Klinik Anestezi Z. Esener Sayfa131) diye geçmektedir.

Bakterilerin direnci virüslere göre daha yüksek olmasına rağmen eter bakterisit etki gösteriyorsa virüsit etki göstermesi de olasıdır diye düşünüyorum.

Eterin günümüzde direkt inhalasyon anestezisi  şeklinde kullanılması vaporizatörü bulunmadığı için sorun teşkil edebilir. Bu yüzden günümüzde en yaygın kullanılan sevofluran gazı corona virüs pneumonisinde kullanılabilir.

Bu gazın endtidal ölçümlerini yapan monitörlerde bulunduğundan alveolar konsantrasyonunu istediğimiz % lerde ayarlaya biliriz.

Corona virüs ülkemizde izole edilip besiyerinde çoğaltılabiliyorsa invitro olarak, (mesela sevofluranın oksijen içindeki MAC değeri olan %2 oranında veya maksimum %8 oranında), bu virüs kültürü belli süre sevoflurana maruz bırakılıp virüsün ölüp ölmediği incelenebilir.

Bu imkan yoksa ilaç günümüzde en az yan etkiye sahip ilaç olduğundan direkt pneumonili hastalara deneysel olarak uygulanabilir. Bu gaz yapı olarak akciğer hücrelerine hızlı invaze olduğundan hücre içindeki virüslere de etki edeceğini düşünüyorum.

Entübe hastalarda bu gazın kullanımı ve istediğimiz konsantrasyonlarda akciğerlerde tutulmasını sağlamak çok kolaydır. Pneumoni safhasına geçmemiş olgularda nazal nazofarenx ve trakheal kolonizasyondaki virüsler için ise anestezi maskeleri ile belli süre, inhalasyonla, sevofluran verilebilir.

Bilim kurulundaki değerli hocalarımızın da görüşleri  alınarak fikirlerimin değerlendirileceğini umuyorum.

Saygılarımla

 Dr. Cüneyt Güreler

Anahtar Kelimeler:

sevofluran anestezi koronavirus pnomoni

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