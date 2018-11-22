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Anestezi uzmanının serzenişi: 'Hayatımı adadığım mesleğimi bırakmayı düşünüyorum'
Anestezi uzmanı Dr. Savaş Taner Tunca Medimagazin'e ilettiği anestezi uzmanlarının çalışma koşullarına dikkat çektiği yazısında "13 yılımı verdiğim uzman olarak 6 yılımı uykusuz gecelerimi kısacası hayatimi adadığım mesleğimi bırakmayı düşünüyorum" dedi
Anestezi uzmanının serzenişi: 'Hayatımı adadığım mesleğimi bırakmayı düşünüyorum'
22 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Okuyucumuz Dr. Savaş Taner Tunca'nın ilettiği yazısı şu şekilde: 

Sayın meslektaşlarım,

Sgk anlaşması olmayan sadece ücretli ve özel sağlık sigortalı hastalarla çalışan özel bir hastanede gündüz staff hekimi olarak çalışmaktayım. Meslektaşlarımın tardda yapmış oldukları sunumu gördüm, bu konudaki naçizane görüşümü paylaşmak ve fikirlerinizi almak istiyorum. Hepimizin farklı boyutlarda yasadığı çeşitli sorunlarla boğuştuğumuzu görüyorum. Bizlerin yasadığı mesleki değersizlik hissi, akademik toplantılara ulaşamama, devlet hastanelerinde sutta puan , döner sermayede gelir adaletsizliği gibi problemleri bir çok hekim arkadaşımın yasadığını üzülerek görüyorum . Sanırım bunlara bağlı olarak ta mesleki sorumluluklarımızı başkalarına devretme ve sorumluluğu başkalarına atma ihtiyacı hisseden arkadaşlarımız da oluyor. Bense özel hastanelerde gördüğüm bir durumu ve buna bulabildiğim tek çözüm önerimi anlatmak istiyorum... Cerrahi branşlara, aldıkları hakedişlere ve hastanelerin sigorta kurumları ve hastalardan aldığı ücretlere baktığımda bunu kendi branşımla karsılaştırdığımda yaptığımız isin titrinin oldukça değersizleştirildiğini ve aslında yok pahasına uzun mesai saatleri ve cerrahi stres yasadığımızı bununda kendimizi ve mesleğimizi daha değersiz hissetmemize yol açtığını düşünüyorum... Birçok arkadaşımızı önerdiği çözüm yolu olan tardda uzman arkadaşların görev almasının dertlerimize çözüm olacağını düşünmüyorum. Bulabildiğim tek çözüm yolu acil ameliyatlar dışında Türkiye genelinde genel bir grev yapılması ve ameliyatların durdurulması. Radikal ama bence tek çözüm bu... uygulanabilir mi? Hiç sanmıyorum .... Var mı önerisi olan? Açıkçası çözüm yolu bulamazsam pazarda meyve sebze satmakla arada fark göremiyorum ve 13 yılımı verdiğim uzman olarak 6 yılımı uykusuz gecelerimi kısacası hayatimi adadığım mesleğimi bırakmayı düşünüyorum... Saygılarımla

Dr. Savaş Taner Tunca 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

SUT'un altında en çok ezilen branş: Anestezi uzmanları! 

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