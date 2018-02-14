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Anestezi uzmanları Gaziantep’te buluşacak
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD), “V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri” kongresi 09-13 Mayıs  tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek.
Anestezi uzmanları Gaziantep’te buluşacak
14 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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Anesteziyoloji ve reanimasyon bilim dalının geliştirilerek, bilimsel çalışmaların artırılması ve alandaki en güncel gelişmelerin takip edilmesi amacı ile  1988’den bu yana çalışmalarını yürüten ARUD, ulusal ve uluslararası alanda uzman isimleri Gaziantep’te buluşturacak. 

Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile Sağlık Bakanlığı’nın desteklerinin yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya anestezi dernekleriyle birlikte organize edilecek kongrenin ana teması  “Geriatrik Anestezi ve Yoğun Bakım” olacak.

Kongreyle ilgili detaylı bilgi için

Anahtar Kelimeler:

kongre anestezi reanimasyon

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