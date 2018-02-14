Anestezi uzmanları Gaziantep’te buluşacak

Anesteziyoloji ve reanimasyon bilim dalının geliştirilerek, bilimsel çalışmaların artırılması ve alandaki en güncel gelişmelerin takip edilmesi amacı ile 1988’den bu yana çalışmalarını yürüten ARUD, ulusal ve uluslararası alanda uzman isimleri Gaziantep’te buluşturacak.

Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile Sağlık Bakanlığı’nın desteklerinin yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya anestezi dernekleriyle birlikte organize edilecek kongrenin ana teması “Geriatrik Anestezi ve Yoğun Bakım” olacak.

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