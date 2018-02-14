Anestezi uzmanları Gaziantep’te buluşacak

Anesteziyoloji ve reanimasyon bilim dalının geliştirilerek, bilimsel çalışmaların artırılması ve alandaki en güncel gelişmelerin takip edilmesi amacı ile 1988’den bu yana çalışmalarını yürüten ARUD, ulusal ve uluslararası alanda uzman isimleri Gaziantep’te buluşturacak.
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile Sağlık Bakanlığı’nın desteklerinin yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya anestezi dernekleriyle birlikte organize edilecek kongrenin ana teması “Geriatrik Anestezi ve Yoğun Bakım” olacak.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA