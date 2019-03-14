Anestezi ve Hasta Güvenliği İstanbul'da konuşulacak

Anestezideki ölüm oranlarının düşüşüne değinilen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Hasta Güvenliği Bilimsel Kurulu açıklamasında “Günümüzde hasta güvenliği, tüm dünyada öncelikli konulardan biri olup, konunun öneminin anlaşılması, birçok ülkede hasta güvenliğinin sağlanması için kalite ve akreditasyon kurumlarının bazı zorunluluklar getirmesine, kurumsal ve ulusal boyutta birtakım uygulamaların başlatılmasına neden olmuştur.”ifadeleri kullanıldı.

Türk Anezteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin yaptığı duyuruda “. Konunun önemi açısından uygulamada mevcut olan pek çok kılavuz, yönetmelik ve standartlar devamlı güncellenmektedir. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), “Ulusal Protokoller” oluşturma bilgilendirme ve farkındalık amaçlı pek çok toplantı ve kurs düzenlenmektedir.” açıklaması yapıldı.

İstanbul’da bir araya gelecek Anestezistler ve katılımcıları; Güvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası Standartlar, Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşturulması, Hasta Merkezli Sağlık Bakımı, Hataların kaynaklarının anlaşılması gibi konular masaya yatırılacak.