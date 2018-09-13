SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı: 'Her 10 kişiden 9'u sepsisin farkında değil'
Kan zehirlenmesi olan 'sepsis' hastalığına karşı farkındalığı arttımayı amaçlayan 13 Eylül Dünya Sepsis Günü kapsamında ülke genelinde pek çok etkinlik düzenleniyor.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı: 'Her 10 kişiden 9'u sepsisin farkında değil'
13 Eylül 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

 Bu etkinlikerden birine ev sahipliği yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde konuyla ilgili düzenlenen konferansta konuşan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Bahadır Çiftçi “Basit bir boğaz ağrısı ile başlayan sıkıntılar, sonunda ölümcül etkileri olan sepsise neden olabilir. Bu önemde bir hastalıkla igili yapılan araştırmalara bakıldığında ise ülkemizde 100 kişiden 90'ı bu hastalığı bilmediğini söylüyor" dedi. 

YILDA 31 BİN 500 KİŞİDE SEPSİS HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR

Sepsis hastalığının enfeksiyon odağı oluşturan mikropların kana yayılması ve vücudun savunma sistemini yok etmesi ile meydana geldiğini belirten Çiftçi, “Sepsis, kan zehirlenmesidir. Tüm dünyada yılda 31 bin 500 kişide sepsis görülüyor. Bu oran inme, kalp krizi, aids, kanser gibi bilinen hastalıkların görülme oranlarından da yüksek bir rakam. Hastanedeki ölümlerin yüzde 34'ü de sepsis nedeniyle oluyor.  Ne yazık ki bu oranlara sahip olması ve en ölümcül hastalık olmasına rağmen en az bilinen hastalık. Yapılan araştırmalarda “Sepsisi biliyor musunuz?” sorusuna ülkemizde 100 kişiden 90'ı hayır yanıtını vermiştir"açıklamasını yaptı.

"EVDE KALAN ANTİBİYOTİKLERİ KULLANMAYIN"

Hastaların bir önceki rahatsızlığından dolayı aldığı, bitmeyen, evde kalan antibiyotikleri kullandıklarını belirten Çiftci, "Kullandığımız her yanlış antibiyotik mikroplara direnç kazandırır ve vücudumuzun florasını bozarak savunma sistemimizi zayıflatır. Antibiyotik tedavisinde her saat gecikme ölüm oranını yüzde 7 artırır. İlk saat içinde sepsis tedavisi başlanırsa yüzde 20,6 saatten sonra başlanırsa yüzde 70 oluyor. O yüzden ilk 6 saat çok önemli” diye konuştu.

SEPSİSE EN DUYARLILAR KANSER HASTALARI

Basit bir boğaz ağrısının bademcik iltihabına neden olabileceğini, doğru ve zamanında tedavi edilmez ise de zatürre ya da menenjite çevirebileceğini belirten Çiftçi, zatürre, menenjit, idrar yolu enfeksiyonlarının da ölümcül olan sepsise dahi neden olabileceğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Kanser hastaları bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için sepsise en duyarlı hastalardır. Bu nedenle tüm hastaların özellikle kanser hastalarının yanında dezenfeksiyona çok dikkat etmeliyiz. Öksürürken ya da hapşırma anında elimizi ağzımıza kapatmalıyız. Toplumumuzda tokalaşma sarılma bir gelenektir. Fakat unutulmamalıyız ki birçok salgın hastalık bu yolla yayılıyor.”

Anahtar Kelimeler:

sepsis anesteziyoloji ve reanimasyon bahadir ciftci

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
şarbon dr. yavuz dizdarsepsis anesteziyoloji ve reanimasyon bahadir ciftciTravmatoloji İrfan Öztürk yerli mali medikumiç kulak nöron karolinska enstitusu periferik isitselProf. Dr. Bülent Görenek amerikan kardiyoloji koleji kalp carpintilaritıp bilimiorhan ertem vosvos fizik tedavi uzmanı cocuk alerji alerjençölyak colyak dernegi Türkiye Çölyak Federasyonu Hasan Doğansağlık bakanı fahrettin kocasaglik yonetimi Waleed A. Elkhereijikırıkkale yüksek ihtisas hastanesi kirikkale cumhuriyet bassavciligi kirikkalerektör ataması resmi gazete yök saglik bakanligiprof. dr. necati dagli anjiyografi diyaliz fistulu diyalizktü farabi hastanesi hemşire ilanı hemşirelik kanser dsö kanser vakaları kanser araştırmaları ajansı filistin gazze
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.