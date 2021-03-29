Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Angela Merkel: Mutant virüs daha bulaşıcı ve daha ölümcül!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından koronavirüs salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi. Merkel, "Temelde yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yeni virüs çok daha agresif, daha bulaşıcı ve daha ölümcüldür.” dedi.
Angela Merkel: Mutant virüs daha bulaşıcı ve daha ölümcül!
29 Mart 2021 09:55 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi.

Merkel, ARD televizyonunda yayınlanan "Anne Will" adlı programda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki üçüncü dalgayı kırmak için eyalet başbakanlarıyla mart başında alınan kararların etkili ve hızlı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

“Eyaletlerde eyleme geçilmesine ihtiyaç var.” diyen Merkel, eyalet başbakanlarının vaka sayılarının düşürülmesi için etkili araçlara sahip olduğunu, bunların kullanılmasını talep etti.

Yeni vaka sayıları belirli bir seviyeye ulaştığında “acil frene basılması" ve sert tedbirlerin uygulamaya girmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Merkel, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde dışarıya çıkmanın kısıtlanması ve insanlar arasında temasların azaltılması gibi tedbirlerin getirilebileceğini belirtti.
Merkel, bunun yanı sıra okullarda ve iş yerlerinde hızlı testlerin uygulamaya konulmasını ve işverenlerin personeline uzaktan çalışma imkanı sunmasını istedi.

Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarının tedbirleri almada harekete geçmemesi durumunda Enfeksiyon Yasası’nda değişiklik yapabileceğini aktardı.

Kovid-19’un mutasyona uğramış türlerine işaret eden Merkel, “Temelde yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yeni virüs çok daha agresif, daha bulaşıcı ve daha ölümcüldür.” dedi.

Merkel, bundan dolayı uygun önlemlerin ciddiyetle alınıp uygulanmasını isteyerek, "Çok fazla vaktimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin ve Saarland eyaletlerinde bazı tedbirlerin belirli şartlarda gevşetileceği yönünde alınan kararları eleştiren Merkel, bu kararların alınmasından mutlu olmadığını söyledi.

Şansölye Merkel, eylül sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulacağına ilişkin verdiği sözünün arkasında olduğunu da kaydetti.

Başbakan Merkel'in eyalet başbakanlarıyla 4 Mart’ta düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişideki yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil frene basılacağına” ve 7 Mart’a kadar geçerli olan sert tedbirlere dönüleceğine ilişkin karar alınmıştı.


Birçok eyalette son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 3 günden fazla süredir 100’ün üzerinde olmasına rağmen acil frene basılmamış, sert tedbirler uygulanmamıştı.

Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubat başında düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar hızla yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
 

Anahtar Kelimeler:

angela merkel koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.