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‘Anılar Silinmeden’ hekimlerle buluştu…
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Prof.Dr.Haldun Güner’in altıncı kitabı “Anılar Silinmeden” okuyucu ile buluştu. 
‘Anılar Silinmeden’ hekimlerle buluştu…
12 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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Bu zamana kadar  on altısı bilimsel, beşi sosyal içerikli olmak üzere, yirmi bir kitap yazan Prof.Dr.Güner  sosyal içerikli altıncı kitabında ‘Bir emekli doktorun gördükleri’ ni okuyucu ile paylaşıyor.   

“Kitap yazmak ve yayınlamak, kendi açımdan hobi gibi bir uğraşı oldu. “ diyen Güner,  “Beni takip eden, yazdıklarımı okuyanlar ve arkadaşlarım biliyorlar. Medimagazin’deki yazılarımı, belli aralıklarla kitap haline getiriyorum. 2012 yılından beri, her yılda bir kitap olmak üzere, şimdilik gazete yazılarım, beş tane kitaba sığdılar.  İlk beş kitabımın başlığı, daima ‘Üniversitede’ sözcüğüyle başlıyordu.” dedi.

Prof.Dr.Haldun Güner

Kırk iki yıllık hekimlik hizmetinden sonra emekli olan Güner,

“Hekimlik mesleğimi hiç ara vermeden büyük bir özveri içinde yaptığıma inanıyorum.  Çalışma hayatımın otuz dört yılı üniversitede ve hep eğitimle iç içe geçti. Sizler yazdıklarımı okudukça, gözüm gördükçe ve elim de tuttukça, canımdan çok sevdiğim ülkem için, meslektaşlarım ve dostlarım için, yine cesaretle yazmaya devam edeceğim. 

Ben, tüm yaşantım boyunca, birlikte üretmenin, birlikte düşünmenin erdemine inandım. Bu nedenle kitabımda,  meslektaşlarım ve yakınlarının sağlık alanında yazdıklarına da yer verdim. Kendilerine, görüşlerini yazdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.


 

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