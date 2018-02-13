ANKAHED aile hekimlerinin sorunlarını dinlemeye devam ediyor

ANKARA-İlki geçtiğimiz hafta Çankaya ve Mamak bölgesinde çalışan aile hekimleri ile yapılan toplantının ikincisi ise geçtiğimiz günlerde yapıldı. Buluşma da Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgesinden katılım sağlayan Aile hekimlerinin sorunları dinlendi. Verilen geri bildirimler eşliğinde sorunlar sepeti oluşturuldu ve çözümler tartışıldı. İyi aile Hekimliği Uygulamaları için ana konular da uzlaşıldı.

Toplantıda AHEF Başkanı Dr. Akif Emre Eker, AHEF YK Üyesi Dr. Şenol Atakan, AHEF Hukuk Müşaviri Cihat Tortum ve Avukat Doktor Erkin Göçmen de davetli olarak yer aldılar ve alanlarıyla ilgili sorulara cevaplar verdiler.

ANKAHED Başkanı Dr. Oğuz Çelik toplantının açılışında ‘’Temel amacımız, öncelikle üyelerimiz olmak üzere tüm aile hekimlerine gerekli desteği ve yardımı vermektir" bu anlamda başarılı olmanın yolu birlikte hareket edebilme kültürünün geliştirilmesinden geçmektedir şeklinde konuştu.

AHEF Başkanı Dr. Akif Emre Eker ise açılışta yaptığı konuşma da; Merkezde verilen kararlar acaba illerde nasıl uygulanıyor? Uygulama da herhangi sorun yaşanıyor mu? Yaşanan sorunları anlamak ve çözüm üretmek için yerinde görmek ve incelemek gerekir diyerek tüm idari kadrolarında bu tip toplantılara katılarak çalışanların ruh halini, iş yoğunluğunu, iş çeşitliliğini ve duygu durumunu anlamaya davet etti.



Ankara Aile Hekimliği Derneği 2. Başkanı Dr. Mine Gürçiner ise yaptığı açıklamada saha toplantılarının bundan sonra da periyodik olarak devam edeceğini, her ay en az iki toplantı yapmayı planladıklarını söyleyerek, buradan elde edilen veriler ışığın da hem çözüm için çalışacaklarını hem de bu sorunları idari makamlarla paylaşarak durumdan haberdar edeceklerini ifade etti.