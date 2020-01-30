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Ankara 'corona virüs'ü an ve an takip ediyor
Çin'den yayılan corona virüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemler kapsamında Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde operasyon merkezi oluşturuldu
Ankara 'corona virüs'ü an ve an takip ediyor
30 Ocak 2020 - DHA
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ANKARA- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezde görevli 15 kişiden oluşan ekip, dünyada corona virüs ile ilgili tüm bilgileri tarayıp, an ve an takip ediyor.

Çin'de ortaya çıkarak hızla yayılan corona virüs salgınına karşı Türkiye de önlemlerini her geçen gün artırıyor. Dünyada birçok ülkeyi alarma geçiren salgına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla operasyon merkezi ve bilim kurulu oluşturuldu. Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan operasyon merkezinde 15 kişi görev yapıyor. Operasyon merkezinde corona virüs salgını ile ilgili dünyadaki tüm bilgi ve gelişmeler, özellikle Çin ve diğer ülkelerde virüsün etkisi an ve an takip edilerek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili birimlere aktarılıyor.

'Virüsün yayılımını yakından izliyoruz'

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Cevap Dairesi Başkanı Dr. Ali Göktepe, Erken Uyarı Cevap Dairesi Başkanlığı olarak operasyon merkezinde her türlü halk sağlığı tehdidinin yanında ckorona virüs salgını ile ilgili gelişmeleri de takip ettiklerini söyledi. Göktepe, ''Dünyada ortaya çıkan corona virüs salgınından dolayı bizim buradaki ekibimiz konuyu yakından izlemek ve takip etmek, kontrol önlemleri ile ilgili süreçleri yerine getirmek üzere aktif hale geldiler. Biz burada öncelikle dünyadaki durumu, ülkelerdeki yayılımı ve yayılım hızlarını yakından takip ediyoruz ve ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki hastaneleri de yakından izliyoruz. Bu konuda süreçleri aktif olarak takip etmekteyiz" dedi.

'Virüse karşı hazır olduğumuz mesajı veriyoruz'

Corona virüs ile ilgili dünyadaki tüm ağları burada takip ettiklerini belirten Göktepe, "Burası 7/24 çalışabilecek kapasitede. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü olsun Sağlık Bakanlığı’nın verileri olsun bunları yakından takip ediyoruz ve ülkemizi de çok yakından izlemeye devam ediyoruz. Burada çekirdek ekip 15 kişiden oluşuyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili daire başkanlıkları ve kamu hastaneleri genel müdürlüğü ile de koordine halindeyiz. Bu çalışmalarla virüse karşı da hazır olduğumuzun mesajını veriyoruz. Bu konuda tüm hazırlıklarımızı ve önlemlerimizi de alıyoruz. Diğer bakanlıklarımızın da bu konuda çok değerli katkıları oluyor. Hep birlikte bu süreçleri yürütüyoruz" diye konuştu.

 

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